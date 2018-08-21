Eagles обошли Майкла Джексона по числу проданных альбомов

По данным Ассоциации, альбом Eagles 38 раз становился платиновым, то есть был продан в количестве 38 миллионов копий с момента его релиза в феврале 1976 года. Другой альбом этой группы "Отель Калифорния" (Hotel California) занял третье место в этом рейтинге, став платиновым 26 раз.



Their Greatest Hits 1971-1975

«Поздравляем Eagles, которая совершила невероятное, сочинив и записав два из трех лучших альбомов в истории музыки», — заявил Кари Шерман, глава RIAA.

Ранее первую строчку в этом рейтинге занимал Майкл Джексон с альбомом «Триллер». Альбом становился платиновым 33 раза.

РИА Новости