Eagles обошли Майкла Джексона по числу проданных альбомов

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Альбом группы Eagles «Their Greatest Hits 1971-1975» стал самым продаваемым альбомом всех времен по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), обойдя альбом «Thriller» Майкла Джексона.

По данным Ассоциации, альбом Eagles 38 раз становился платиновым, то есть был продан в количестве 38 миллионов копий с момента его релиза в феврале 1976 года. Другой альбом этой группы "Отель Калифорния" (Hotel California) занял третье место в этом рейтинге, став платиновым 26 раз.

Their Greatest Hits 1971-1975
Their Greatest Hits 1971-1975

«Поздравляем Eagles, которая совершила невероятное, сочинив и записав два из трех лучших альбомов в истории музыки», — заявил Кари Шерман, глава RIAA.

Ранее первую строчку в этом рейтинге занимал Майкл Джексон с альбомом «Триллер». Альбом становился платиновым 33 раза.

РИА Новости

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