Eagles выпустят «Legacy»

The Eagles переиздаст свое музыкальное наследие за более чем 40-летнюю историю группы. Набор из 12 CD / DVD / Blu-ray будет включают в себя семь студийных альбомов группы, три концертных альбома и сборник синглов и би-сайдов, а также два концертных видео: Hell Freezes Over (DVD) и Прощальный тур: Live From Melbourne (Blu-ray). Версия 15LP включает в себя Millennium Concert.





Оба набора дополнены 54-страничным альбомом в жестком переплете с редкими и ранее неопубликованными фотографиями.

Оба варианта будут доступны 2 ноября.