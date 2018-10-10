Yoko Ono выпустила кавер-версию Imagine

Об этом в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си сообщила во вторник сама 85-летняя Оно, выпускающая в скором времени свой новый альбом, который завершается данной композицией.

"Imagine была единственной [песней], в отношении которой я испытывала сильные переживания, потому что все люди в мире знают ее, и меня могут подвергнуть критике. Но я считала, что очень важно сделать это, и что моя нервозность имеет второстепенное значение", - сообщила Оно, которую в прошлом году признали соавтором Imagine.

"Когда мы завершили создание [этой песни], мы просто посмотрели друг на друга и сказали: "Неужели мы это сделали?", - рассказала Йоко о событиях уже 47-летней давности. Она предположила, что сам Леннон наверняка одобрил бы ее нынешнюю кавер-версию. "Джон и я многое создали вместе, и он был бы рад, что я сделала это", - заявила Йоко Оно.

В июле Оно объявила о предстоящем выходе своего нового альбома под названием Warzone и представила композицию с одноименным названием, с которой начинается первая сторона этой пластинки. Кавер-версия Imagine завершает вторую сторону альбома и стоит в списке вошедших в него композиций под последним, 13-м номером. Ее особенностью является пронзительный музыкальный речитатив Йоко под аккомпанемент церковного органа. Релиз этой композиции предваряет и совсем скорое появление на прилавках самого альбома Warzone, который увидит свет уже 18 октября.

ТАСС