О Джоне Ленноне и Йоко Оно могут снять фильм

Об этом в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си сообщила во вторник сама 85-летняя Оно, выпускающая в скором времени свой новый альбом, который завершается данной композицией. "Imagine была единственной [песней], в отношении которой я испытывала сильные переживания, потому что все...