О Джоне Ленноне и Йоко Оно могут снять фильм

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Deadline.
В режиссерское кресло проекта должен сесть Жан-Марк Валле — автор фильмов «Далласский клуб покупателей» и телесериала HBO «Большая маленькая ложь».
Сценарий будущей картины написал Энтони Маккартен — автор сценария готовящегося к премьере байопика «Богемская рапсодия» о лидере рок-группы Queen Фредди Меркьюри.
Йоко Оно и Джон Леннон начали встречаться в 1960-х, ненадолго расставались в 1970-х и после оставались любовниками и творческими партнерами до 1980 года, когда музыкант был убит.
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