Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Теперь артистка сработает с компанией Goldenlook Management. О причинах прекращения сотрудничества с братом своего мужа Валерия Меладзе Альбина не сообщает, но уверяет, что благодарна Константину за все.

- Я получила ценный опыт, работая в составе группы «ВИА Гра», после которой я начала сольную карьеру, - написала артистка в своем инстаграме. - Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам... и Константину Меладзе. Безмерно уважаю!



Альбина Джанабаева

По словам Джанабаевой, контракт с Goldenlook Management был заключен еще в феврале 2019 года. С этой компанией певица выпустила песни «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самбы белого мотылька», «День и ночь». А 6 сентября увидела свет еще одна новая песня Альбины «Такая, как есть».

— Я рада, что в моду вернулась женская натуральность! Излучать внутреннюю красоту — значит, быть красивой! Примите себя такими, какие вы есть, девочки! Уверена, моя новая песня станет вашим утренним «будильником» в новый день, зарядом и поддержкой! — рассказывает певица. - Ты такая, как есть... Я такая, как есть... Какие чувства вызывают у вас эти слова? У меня - счастье и уверенность в том, что я делаю. Зажигать себя и окружающих своей энергией - вот настоящая женская сила! Будьте собой! Принимайте себя!