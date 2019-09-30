Bob Marley вдохновил Sattva Project на написание песни

Напомним, что сценическая премьера песни, посвященной великому музыканту, принесла группе специальный приз жюри фестиваля Усадьба Jazz в Сочи.

Не остался трек и без внимания отечественных радиостанций. 30 сентября на «Радио России» состоялась премьера «Bob Marley» на FM-волнах. Юрий Геворкян, ведущий утреннего эфира радиостанции, поделился профессиональным мнением о новой композиции:

«Мне понравилось сочетание струнных с электроникой. Настоящий сюрприз для слушателя: ожидаешь от песни с названием «Bob Marley» совершенно другого звука и других инструментов. Но это совсем не разочаровывает, а наоборот. Трек слушается легко. Нет впечатления, что он длинный, а ведь он более 4-х минут».

Автор трека, композитор Алина Санкалпас, рассказала историю его создания:

«Песню «Bob Marley» я написала на Ямайке после того, как побывала в Кингстоне в доме, где жил легендарный музыкант. Бронзовый Боб Марли установлен в саду у входа в его дом, там же располагается его музыкальная студия, в которой я провела несколько минут, напитавшись творческой энергией. Сингл мы выпустили только спустя два года. Для меня это вообще нетипично. Почему так случилось, рассказывать долго, но я этому рада. Песня «дождалась» нашей вокалистки Леры Папиш, и я точно знаю, что лучше ее никто бы не прочувствовал и не спел бы. Я включила в песню несколько знаменитых высказываний Боба Марли, которые адаптировала под музыку, максимально сохраняя смысл. Лейтмотив песни – фраза «Money can’t buy the life» (Деньги не могут купить жизнь) - последние слова, которые Боб Марли сказал своему сыну. На обложке трека в руках Леры, кстати, тот самый винил, который я купила в музее артиста на Ямайке».

Sattva Project – авторский indie-pop проект, образованный в 2013 году композитором и продюсером Алиной Санкалпас. Репертуар группы состоит из композиций, исполняемых на четырех языках (русском, английском, французском и итальянском), что делает Sattva Project уникальным и единственным в своем роде коллективом в России. В дискографии группы более 30 международных релизов: Sonar, European Chill, Chillout Sampler, Chillout summer session и другие, а также собственные EP Still I и THE VOW. Отдельного внимания заслуживает выпущенный в 2019 году EP Summer Acoustic. Sattva Project – частые гости музыкальных фестивалей, популярных радиоэфиров и концертов. В сентябре 2019 года группа успешно выступила на культовом фестивале Усадьба Jazz в Сочи.