Sattva Project увидела Боба Марли в юном чернокожем футболисте

Одноименный сингл, выпущенный в конце сентября, в первые же сутки попал в топ-50 iTunes и продержался среди лидеров несколько дней, а сценическая премьера песни принесла группе специальный приз жюри фестиваля Усадьба Jazz в Сочи.

Лейтмотивом песни стали предсмертные слова великого музыканта о том, что жизнь нельзя купить за деньги. В клипе снялся темнокожий мальчик, олицетворяющий дух Боба Марли, мудрость и неординарное творчество которого продолжают вдохновлять и после его ухода.

Продюсер и автор проекта, композитор Алина Санкалпас, рассказала, как родилась идея песни и ее видео-воплощения:

«Боб Марли - очень спорная противоречивая фигура. Многие не разделяют его убеждений, многие не понимают его творчества, но факт остаётся фактом: это культовая личность и культовый исполнитель, чувствовавший естественное дыхание музыки. Говорим или слышим регги, сразу думаем о нем. Именно благодаря Бобу Марли это направление в музыке стало world wide. Его можно уважать за то, что до конца дней он был верен себе, любил детей и, в принципе, людей, написал большое количество честных проникновенных песен. Он никогда не сомневался, что его музыка бессмертна. Сегодня это подтверждается тем, что его творчество для миллионов людей по всему миру есть неканонизированное искусство. И, конечно, меня тоже оно не могло не вдохновить. Готовясь к съемкам клипа на песню Bob Marley, мы думали о том, как показать происходящее глазами ребёнка. Ведь, по сути, музыкант всю жизнь именно так смотрел на мир. Поэтому мы и пригласили на главную роль темнокожего мальчика Рафаэля. Он отлично справился со своей задачей. Мистическим образом совпало еще и то, что Рафаэль, как и Боб Марли, любит футбол и музыку».



Вокалистка Лера Папиш на съемках

Музыканты полностью отказались от регги-стилистики, под хип-хоповый грув и тягучие струнные в песне звучит нежный субтон Леры Папиш.

Sattva Project – авторский indie-pop проект, образованный в 2013 году композитором и продюсером Алиной Санкалпас. Репертуар группы состоит из композиций, исполняемых на четырех языках (русском, английском, французском и итальянском), что делает Sattva Project уникальным и единственным в своем роде коллективом в России. В дискографии группы более 30 международных релизов: Sonar, European Chill, Chillout Sampler, Chillout summer session и другие, а также собственные EP Still I и THE VOW. Отдельного внимания заслуживает выпущенный в 2019 году EP Summer Acoustic. Sattva Project – частые гости музыкальных фестивалей, популярных радиоэфиров и концертов. В сентябре 2019 года группа успешно выступила на культовом фестивале Усадьба Jazz в Сочи.