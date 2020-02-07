Sattva Project выпустила русскоязычную версию песни Pardonne Moi

Песня написана, как и весь музыкальный материал группы, композитором и продюсером Алиной Санкалпас.
Алина рассказала о создании композиции и о том, почему решила перевести Pardonne Moi на русский язык:
«Мои любимые французские исполнители Patrizia Kaas, Helene Segara, Natasha St-Pier, Garou пленили меня потрясающей мелодикой особого звука. Их песни формировали мой вкус и поспособствовали желанию создать песню на французском. Оригинальная песня Pardonne Moi была мной написана достаточно давно. С текстом мне помогала моя сестра – филолог, переводчик французского. Знакомые, связанные с киноиндустрией, убедили перевести эту песню на русский язык. Согласна с ними в том, что эта музыка достаточно кинематографична и вполне может стать саундтреком к драматическому фильму. Теперь и российские слушатели знают – песня «Прости меня» о том, что нужно находить силы честно признаваться самим себе в настоящих чувствах или в том, что их уже нет».
Sattva Project – авторский indie-pop проект, образованный Алиной Санкалпас в 2013 году. Репертуар группы состоит из композиций, исполняемых на четырех языках (русском, английском, французском и итальянском), что делает Sattva Project уникальным и единственным в своем роде коллективом в России. В дискографии группы более 30 международных релизов: Sonar, European Chill, Chillout Sampler, Chillout summer session и другие, а также собственные EP-альбомы Still I, The Vow, Summer Acoustic. Песни Sattva Project входят в сборники Café del Mar и Buddha Bar. Осенью 2019 года состоялся релиз трека Bob Marley, посвящённого великому певцу и композитору. Вскоре свет увидит первая песня Sattva Project на итальянском языке Fragili, которую группа уже исполняет на своих концертах.
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