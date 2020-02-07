Sattva Project выпустила русскоязычную версию песни Pardonne Moi

Одноименный сингл, выпущенный в конце сентября, в первые же сутки попал в топ-50 iTunes и продержался среди лидеров несколько дней, а сценическая премьера песни принесла группе специальный приз жюри фестиваля Усадьба Jazz в Сочи.





Лейтмотивом песни стали предсмертные слова великого музыканта о том, что жизнь нельзя купить за деньги. В клипе снялся темнокожий мальчик, олицетворяющий дух Боба Марли, мудрость и неординарное творчество которого продолжают вдохновлять и после его ухода.



...