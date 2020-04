Sattva Project выпустил первый за 7 лет альбом

Альбом с символичным названием «2020» вышел на лейбле «Первое музыкальное издательство». Он состоит из 12 синглов, многие из которых уже получили признание как в России, так и за рубежом. Так, трек Whenever Heart Needs вошел в плейлист всемирно известного Buddha Bar. Blind выходил в составе популярного сборника Sonar, а ремикс на него, записанный известным канадским артистом D-Unity, долгое время лидировал в мировых танцевальных чартах. Еще один трек, вошедший в новый альбом, Beyond the edge, возглавил компиляцию European Chill. А одна из последних композиций группы — Bob Marley, была отмечена специальным призом фестиваля «Усадьба джаз» в Сочи. Заглавным, так называемым фокус-треком альбома стала композиция Time, с которой, по сути, и началась история успеха проекта.

Альбом «2020» стал определенным творческим итогом для группы. Алина Санкалпас рассказала, почему решила выпустить его именно сейчас:

«Есть мнение, что жизнь человека состоит из семилетних циклов. Для меня 7 лет жизни моего детища Sattva Project – это 7 лет потрясающих ежедневных открытий, интенсивной творческой работы, коллабораций, обмена знаниями. За этот срок пройдено многое: запуск студийного проекта, многочисленные релизы, поиски команды, концерты, гастроли, эфиры на радио и TV, фестивали, конкурсы, ротации, съемки клипов, несколько полных смен составов. Выход полноформатного альбома – определенная веха, завершающая первый цикл жизни Sattva Project и предваряющая новый. В этом альбоме собраны воедино треки, созданные на заре творчества и появившиеся совсем недавно. Все они одинаково дороги мне и с каждым из них связаны очень тёплые яркие воспоминания».



Sattva Project

Авторский проект Sattva Project образован в 2013 году композитором и продюсером Алиной Санкалпас. Репертуар группы состоит из композиций, исполняемых на четырех языках (русском, английском, французском и итальянском), что делает Sattva Project единственным в своем роде коллективом в России.