Sattva Project получила спецприз на фестивале Усадьба Jazz в Сочи

Sattva Project – авторский indie-pop проект, образованный в 2013 году композитором и продюсером Алиной Санкалпас. Репертуар группы состоит из композиций, исполняемых на четырех языках (русском, английском, французском и итальянском), что делает Sattva Project уникальным и единственным в своем роде коллективом в России.



Sattva Project

С 2018 года фронтвумен группы выступает харизматичная Лера Папиш, свободно владеющая несколькими языками и обладающая нежным самобытным вокалом, придающим особое звучание композициям Sattva Project. Музыкальный состав группы: клавиши - Игорь Барановский, скрипка - Павел Солдатиков, контрабас - Александр Карпенко, гитара - Никита Савинцев, бас - Данила Башаев, ударные - Роман Щукин.

Группа успела завоевать популярность не только в России, но и за рубежом. Треки «Intro» и «Whenever Heart Needs» вошли в плейлисты всемирно известных Cafe del Mar и Buddha Bar. Два года подряд группа выходила в финал международного фестиваля Metro on Stage.

Sattva Project – завсегдатаи музыкальных фестивалей, популярных радиоэфиров и концертов. Только в 2019 году выступления группы были отмечены на самых знаковых событиях страны. 31 мая Sattva Project выступила на Roof Fest в Москве на «разогреве» у популярного проекта Therr Maitz, в июле состоялся сольный концерт на крыше музея легендарного Парка Горького, два сольных концерта в Санкт-Петербурге.

В дискографии группы более 30 международных релизов: Sonar, European Chill, Chillout Sampler, Chillout summer session и другие, а также собственные EP Still I и THE VOW. Отдельного внимания заслуживает выпущенный в 2019 году EP Summer Acoustic. В мини-альбом вошли треки, исполненные в студии «Радио России» в программе Алексея Певчева «Сигналы точного времени».