Елена Князева впервые стала мамой

У неё родился сын. Это был долгожданный ребёнок, и поэтому Елена дала ему имя Мэтью (Богом данный).

Мама и малыш чувствуют себя хорошо, а певица привыкает к новой роли.

Напомним, что слухи о беременности Елены Князевой появились еще весной этого года, но артистка упорно скрывала интересное положение и не комментировала домыслы поклонников.



Елена Князева в период беременности

В первые месяцы беременности Елена Князева переехала в Таиланд и жила на острове Панган, для неё это место силы и спокойствия. Там Лена успела снять клип и записать несколько песен, разработала дизайн ювелирной коллекции.

В мае певица все же решила официально объявить о беременности, так как скрывать изменившиеся формы стало все сложнее.

Тогда же Елена дала первое интервью в котором рассказала об интересном положении и показала округлившийся живот.

Последние месяцы перед родами артистка провела в Лос-Анджелесе, где готовилась стать мамой. К сожалению, не все поклонники оценили выбор места, в котором решила рожать певица. И хотя сейчас многие звезды отечественного шоу-бизнеса рожают в США, многие подписчики Артистки считают, что это совсем не патриотично. Но при всем поздравления продолжают поступать в комментариях к фото Елены.