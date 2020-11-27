Елена Князева - «Пьяное Piano»

United Music Group, 27.11.2020.

Жанр: поп, EDM, поп-баллада.

Саму Елену (или Лену) Князева широкий слушатель знает давно. И по кино («День выборов», «Улицы» на ТНТ, «Пекарь и красавица» на СТС), и по радиоротациям, а в последние годы певица и красавица крайне активна в соцсетях, от Инстаграма до ТикТока. Для нее «Пьяное Piano» уже четвертый студийный альбом, предыдущий - «Больше, чем голая» - вышел в 2018 году. Оба этих альбома спродюсированы Леонидом Величковским («Технология», «Стрелки», «Вирус», Ольга Бузова), оба альбома состоят из авторских песен самой Князевой.

В «Пьяное Piano» вошли 7 треков, причем «Улыбаюсь врагам в лицо» вошла в двух вариантах — оригинальном и как DFM Mix. Видимо, фортепианные рулады в оригинальном миксе не зашли танцевальной радиостанции, это можно понять. Хотя все треки сделаны в дэнс-стилистике, их легко представить что в радиоэфире, что в ТикТоке.

Елена Князева действительно поет про свою жизнь, хотя круг ее интересов довольно инстаграмен. Ну что там интересует девочек в инсте? Конечно, любовь. А еще сама инста, клубы, покрасоваться на ТВ… Хотел еще что-то добавить, но нечего. Интересы закончились. Даже кулинарии нет! На этом узко очерченном пятачке Князева и топчется, выискивая нюансы и делает это зачастую весьма изобретательно. Можно же еще про музыку спеть!

Уже в первом же треке «Хештеги» музыку, соцсети и любовь Князева объединяет строчкой «Ты просто слушаешь в кайф мою музыку, но при этом играешь свою». Разумеется, лирический «избранник» Князевой играет такое, что в топе Эппл-мьюзик, у него топовый канал «в Телеге», «на ютуб миллионы просмотров, и это рил, а не накрутка». Но оцените уровень самоиронии — в тексте упоминается собственный же хит «#Личные», и припев сделан так, будто это продолжение песни «#Личные»! Изящно и со вкусом. Песня называется «Хэштеги», и это тоже самоирония — чуть ли не каждый трек в последние годы у Князевой имеет в названии решетку. Собственно, само обращение к любимому мужчине — провокация, поскольку Елена Князева успела даже родить сына в Америке, а от кого он - публично так нигде и не назвала.



Елена Князева - «Пьяное Piano»

В треке «Улыбаюсь врагам в лицо» вплетена строчка «Вы умрете, а я останусь», парафраз на фильм Гай Германики. Фортепианная поп-баллада с медитативным битом, охами-вздохами бэков и глиссандами духовых — в сущности, парафраз квиновского The Show Must Go On. Но с женской точки зрения.

Самой искренней песней альбома стала пронзительная заглавная лесби-баллада альбома. «Я живу полукрадкой, и в этой лжи слишком много догадок. Прямо в глаза совру легко, и вкус запретной любви так сладок», - признается певица под дрим-хаус. Многим эти чувства более чем понятны. «Я не хотела любить, но ты мне спутала карты. И это красная нить, и день рождения в марте», - дает более чем прозрачные намеки на реальную избранницу певица. Она то и дело с привычного субтона на придыхании соскальзывает на скрежещущий страдальческий шепот, разрезая его звонким высоким регистром, да еще с реверочком. Еще одно ошеломляющее признание звучит в этой песне так: «И мы с тобой обошли 228». Если кто не знает, 228 — это «народная» статья УК о наркотиках. Раньше в употреблении наркотиков Князева никогда не признавалась, это дорогого стоит.

Так что на вопрос «Не слишком ли я много рассказала?» ответ только утвердительный. После этого ошеломляющего такой искренностью признания месседж «Правда, она одна — занимаюсь тем, что незаконно» в следующем треке об отношениях «Капли» звучит совсем в новом свете, согласитесь. И это прекрасный новый свет, как мне кажется. Хотя ничего незаконного тут и нет.

К клубному саунду Елена Князева возвращается в «Саундтреке твоей пятницы», в котором она общается с барменом и торжественно провозглашает перед отрывом: «И пусть весь мир подождет». Тут и жеманная рэп-читка в ход идет, весьма уместно. Это самая поп-традиционная песня альбома, и самая хитовая, возможно, для более взрослой аудитории певицы. Такой же мейнстрим-поп в «Малыше» звучит слишком тяжеловесно, и вокальная партия слишком уж стеснительная. Добавить бы бочки и отвязности в вокале — была бы совсем другая песня.

Для молодой аудитории Князева явно целила «Хештеги» и «Улыбаюсь врагам в лицо», и они вполне могут «зайти». Елена Князева вообще раз за разом выдает очень крепкую поп-музыку в расчете на разную аудиторию. Сумасшедших хитов не получается, нет их и сейчас, но оставаться на волне ей удается раз за разом. При должной умелой раскрутке каждого трека на свою аудиторию это даст кумулятивный эффект. Не зря на этот альбом подписался серьезный лейбл United Music Group.

Гуру КЕН