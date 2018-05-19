Елена Князева - «Больше, чем голая»

Елена Князева, 14.05.2018.

Жанр: поп.

Это первый альбом с новым продюсером, ведь уже год Князева работает с известным продюсером Леонидом Величковским («Технология», «Стрелки», «Вирус», Ольга Бузова). Это первый альбом, где большинство песен — 10 из 14 — написаны самой Леной, и к тому же самою ею (совместно с Величковским) спродюсированы. То есть мы получили сонграйтера Князеву. Оценим?

Собственно, «Лезвие» и «Личные» уже выходили синглами, и есть еще две из первого альбома. Остальное — совершенно новые песни, раскрывающие певицу с новой стороны — своей целевой аудитории из гламурного Инстаграма она предложила очень личные, на разрыв, переживания. Особенно тут выделяется, конечно, заглавная песня — целиком фраза припева звучит как «Я будто сердце вынимаю из холода, в этих нотах столько правды, что я больше, чем голая». Драматичные истории личной жизни героиня Князевой рассказывает с будничными интонациями, отчего они становятся еще более сокровенно-обезоруживающими.

Сама Елена Князева говорит об этой ситуации тоже буднично: «Этот душевный стриптиз я не могу назвать иначе, это следующий уровень после обнажения - поэтому «Больше, чем голая» - не просто слова, а отражение самой сути моей музыки».

Музыка, между тем, как раз не претерпела пока серьезных изменений. Это по-прежнему легковесный синт-поп начала нулевых, с изредка всплывающими гитарами и очень устаревшие барабанные семплы. Только к финалу альбома появляется более свежий звук, намекающий на то, как будет звучать Князева в скором будущем. А пока — вокал выведен на первый план, слушать стоит слова, а аранжировка больше напоминает караоке-фонограмму, увы.

Слушать слова интересно. Целевой аудитории Князева напоминает адрес своего инстаграма, заодно иронизируя:«когда все ради хайпа, все ради лайков в Инстаграм» - «я вся ваша» по такому-то адресу. Или вот чудная фраза: «На семь нот распались ты и я… Я теперь ничья мелодия». Ударение ради рифмы пришлось ставить неверное, но мысль элегантна.

Лучшая песня альбома и всей карьеры Князевой «Без крика» (помните клип 2007 года с Павлом Деревянко?) перезаписана шикарно. Вместо электронной аранжировки Андрея Харченко построенная на необычной секвенции и увенчанная вполне себе хуковым припевом песня наполнена звоном гитар и стрингов, и еще парадоксальным при таком обилии инструментов воздухом. Совершенно «евровидийная» песня. Надеюсь, радиостанции обратят на нее внимание. Написана она была, к слову, самой Князевой. Еще одна старушка - «Серебряная песня» тех же лет заметных изменений не претерпела, а стоило бы.

Из новых песен наиболее интересна еще «С тобой ничего не боюсь», сделанная буквально на одном риффе, с прекрасным поп-гитарным соло и деликатно похрипывающим пульсом баса, мощным текстом на аллитерациях и антонимах.

Завершается альбом самой актуальной по звуку песней с провокативным названием «Кто поймал белку» (прежний псевдоним певицы Belka). Вряд ли массовый зритель разберет ироничный абсурдистский текст песни, но хуки там жирные, и для концертов это отличная прибавочная стоимость.

Резюмируя, альбом получился перестроечным. И попытки найти новую искренность для ЦА, и попытки искать новый звук, и желание не забыть самое ценное из золотого фонда. Штука в том, что альбом 2012 года «Я пришла!» с «БроМа16» и шведскими саунд-продюсерами уже показывал Князеву как супермодную певицу, но в чем-то опередил время, а в чем-то стал слишком старательным копированием заурядных клубных певиц «при диджеях». Новый альбом «Больше, чем голая» показывает, что сейчас Князева близка к более гармоничному осмыслению своей роли. Если ей удастся соединить актуальный звук с удачно найденной новой искренностью, - придет куда больший успех.

Гуру КЕН