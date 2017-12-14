Елена Князева выпустила «#Лезвие»

Слова и музыку певица написала сама, так что весь спрос с нее самой. По форме это привычный поп-бит с гулкими барабанами, скупым басом, клавишной подкладкой и минималистичными гитарными брейками между фраз. Запоминается мелодичный проигрыш между припевами, он же и главный хук трека.

А в тексте Князева жонглирует буквой «Л». Литерой, как заговорщицки сказал бы Шерлок Холмс. «Л — это лезвие и Л — это ложь… Л — это лав, Л — это Лена». Странно, что так мало слов вспомнилось… Лезвия леса льстиво лгали Лене, лав лгала Лене логично лавинообразно, либо лавировала ладно и лапшенаносительно… Эта эквилибристика применяется в текстах давно, от гениального S.O.S. поп-шлягера ABBA до ироничного парафраза «ВИА Гры» и Меладзе про MLM. А что? Запоминается сразу, придает форму и структуру там, где даже нет рифмы. К тому же Князева апеллирует к «заголовкам печатных СМИ» (вот уж от кого не ожидал услышать про покойников). Особенный шарм в том, что слово «лезвие» лишь называется, но никаких действий с нем как бы не предполагается...

Песня о расставании, о невозможности найти общий язык двум взрослым вроде бы людям — болезненная тема и, увы, весьма распространенная. Нельзя сказать, что Князевой удалось сложить убойный хит на горячую тему, но сама тема-то раскрыта и эффектно подана. «Стирая кожу с пальцев с каратамИ» - сочный образ, даром что ударение проставлено не там ради рифмы с «нотой ми». Ну так рэперы нынче и не такое проделывают с ударениями.

Уютный девчачий сингл, который вряд ли станет хитом, но точно знает, где его аудитория. Как композитору Князевой стоит пожелать более точной проработки мелодии и использовать мелодические повторы (даже на разных ступенях гармонии) только в случае их кармического совершенства. А как вокалистка Князева все расширяет тембральный диапазон, разве что откровенного надрыва-форсажа в ее арсенале пока нет. Может, и к лучшему! Крепкая песенка, которая пару месяцев точно покрутится на танцполах.

Гуру КЕН