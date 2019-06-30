Конкурс Чайковского назвал обладателя Гран При

Им стал французский пианист Александр Канторов (Alexandre Kantorow, ударение на последнем слоге фамилии).



Александр Канторов на вручении Гран При

Валерий Гергиев перед объявлением обладателя Гран При признался, что до последней минуты не знал, кто станет героем. Но сыгранный Канторовым феноменально Второй концерт Чайковского и продолжительные овации зала стали, видимо, главным аргументом.



Валерий Гергиев вручает Гран При Александру Канторову

Стоит отметить, что это первый победитель в номинации фортепиано и обладатель Гран При, который победил не с Первым, а со Вторым концертом Чайковского.

Александр Канторов сказал сразу после вручения награды:

У меня сейчас адреналиновый подъем, я пока ничего не планирую на будущее. У меня наверняка будет много предложений, и важно, чтобы у меня была чистая и ясная голова. Меня тут поддерживает семья, я очень благодарен своему преподавателю. После финала я получил такой бурный отклик от аудитории! Я был удивлен. Я не думал о победе, но я был счастлив реакции российской аудитории. Я думал только о том, как сыграть музыку, и больше ни о чем. Это был настоящий взрыв! Во Франции у меня никогда не было такого приема. А сейчас мне нужно срочно позвонить папе!

Александр Канторов обучается во французской частной консерватории Ecole Normale de musique de Paris в классе Рены Шерешевской (другой ученик которой Люка Дебарг стал сенсацией предыдущего конкурса Чайковского). Мать Александра Канторова - скрипачка, а отец - француз русского происхождения, известный скрипач и дирижер Жан-Жак Канторов, основатель Оверньского оркестра.

Начал концертную деятельность в юном возрасте. В 16 лет был приглашен на фестиваль «Безумный день» в Нанте и в Варшаве, где выступал с оркестром Sinfonia Varsovia. С тех пор сотрудничает со многими оркестрами и участвует в престижных фестивалях.

21-летнего музыканта, прозванного прессой «молодым царем» французского фортепиано, можно встретить на сценах ведущих концертных залов: Концертгебау в Амстердаме, где публика аплодировала ему стоя, Konzerthaus в Берлине, Парижской филармонии, зале Bozar в Брюсселе.

Не только живые выступления, но и записи Александра получают восторженные отзывы критики. Пианист сотрудничает со звукозаписывающей компанией BIS, которая дает ему карт-бланш в выборе программ. На ней был записан CD с фортепианными концертами Листа и Сен-Санса и диск, «По-русски», с концерта в парижском Фонде Луи Виттона, отмеченный журналом Classica в 2017 году.