XVI международный конкурс им. Чайковского объявил победителей

Церемония награждения лауреатов XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского по всем конкурсным специальностям состоится 28 июня в 13:00 в Доме Пашкова в Москве. Обладатель Гран-при конкурса будет объявлен 29 июня во время гала-концерта лауреатов в Мариинском-2 в Санкт-Петербурге.

Фортепиано

В прослушиваниях по специальности «фортепиано», которые проходили с 18 по 27 июня в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, принимали участие 25 конкурсантов. В составе жюри: Денис Мацуев (председатель жюри), Мишель Берофф, Павел Гилилов, Барри Дуглас, Фредерик Кемпф, Минцян Ли, Владимир Овчинников, Петр Палечный, Борис Петрушанский, Менахем Пресслер, Нельсон Фрейре.

По решению членов жюри XVI Международного Конкурса им. П. И. Чайковского по специальности «фортепиано» лауреатами становятся:

I премия и золотая медаль: Александр Канторов (Alexandre Kantorow, Франция)



Александр Канторов (Франция)

II премия и серебряная медаль: Дмитрий Шишкин (Россия), Мао Фудзита (Mao Fujita, Япония)

III премия и бронзовая медаль: Алексей Мельников (Россия), Кеннет Броберг (Kenneth Broberg, США), Константин Емельянов (Россия)

IV премия и диплом: Тяньсю Ань (Tianxu An, Китай)

V премия – не присуждена

VI премия – не присуждена

Специальный приз за мужество и самообладание – Тяньсю Ань (Tianxu An, Китай)

Виолончель

В прослушиваниях по специальности «виолончель», которые проходили в Малом и Большом залах Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, принимали участие 25 конкурсантов. В составе жюри: Сэр Клайв Гиллинсон (председатель жюри), Марио Брунелло, Цзянь Ван, Иштван Вардаи, Каринэ Георгиан, Киршбаум Ральф, Миша Майский, Даниэль Мюллер-Шотт, Мёрк Трульс, Сергей Ролдугин, Ян Фоглер, Цуёши Цуцуми, Мён Хва Чон.

По решению членов жюри XVI Международного Конкурса имени П. И. Чайковского по специальности «виолончель» лауреатами становятся:

I премия и золотая медаль: Златомир Фанг (Zlatomir Fung, США)

II премия и серебряная медаль: Сантьяго Каньон-Валенсиа (Santiago Cañón-Valencia, Колумбия)

III премия и бронзовая медаль: Анастасия Кобекина (Россия)

IV премия и диплом: Тэгук Мун (Taeguk Mun, Республика Корея)

V премия и диплом: Ибай Чен (Yibai Chen, Китай)

VI премия и диплом: Сенья Элина Руммукайнен (Senja Elina Rummukainen, Финляндия)

Скрипка

В прослушиваниях по специальности «скрипка», которые проходили в Малом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Концертном зале им. П. И. Чайковского с 18 по 27 июня, принимали участие 23 конкурсанта. В составе жюри: Мартин Энгстрём (председатель жюри), Сальваторе Аккардо, Кристоф Барати, Михаил Копельман, Сергей Крылов, Борис Кушнир, Элмар Оливейра, Дмитрий Ситковецкий, Акико Суванаи, Виктор Третьяков, Михаэль Хефлигер, Алексей Шалашов.

По решению членов жюри XVI Международного Конкурса им. П. И. Чайковского по специальности «скрипка» лауреатами становятся:

I премия и золотая медаль: Сергей Догадин (Россия)

II премия и серебряная медаль: Марк Бушков (Marc Bouchkov, Бельгия)

III премия и бронзовая медаль: Донгюнь Ким (Donghyun Kim, Корея)

IV премия и диплом: Айлен Притчин (Россия) и Маюми Канагава (Mayumi Kanagawa, США)

V премия – не присуждена

VI премия и диплом: Милан Аль-Ашаб (Milan Al-Ashhab, Чехия)

Сольное пение

Женщины

В прослушиваниях по специальности «сольное пение», которые проходили в Зале Мусоргского и на сцене Мариинского-2, принимали участие 59 конкурсантов. В составе жюри: Сара Биллингхёрст-Соломон (председатель жюри), Ева Вагнер-Паскье, Евамария Визер, Эдита Груберова, Сьюзен Грэм, Чарльз Маккей, Михаил Петренко, Матти Салминен, Джонатан Френд, Ферруччо Фурланетто, Альбина Шагимуратова, Нил Шикофф.

I премия и золотая медаль - Мария Баракова (Россия)

II премия и серебряная медаль: Айгуль Хисматуллина (Россия)

III премия и бронзовая медаль: Мария Мотолыгина (Россия)

IV премия и диплом: Ангелина Ахмедова (Узбекистан) и Оксана Майорова (Россия)

Мужчины

I премия и золотая медаль - Александрос Ставракакис (Alexandros Stavrakakis, Греция)

II премия и серебряная медаль: Гихун Ким (Gihoon Kim, Республика Корея)

III премия и бронзовая медаль: Мигран Агаджанян (Россия)

IV премия и диплом: Анхбаяр Энхболд (Ankhbayar Enkhbold, Монголия)

Специальный приз «Памяти Дмитрия Хворостовского» – Владислав Куприянов (Россия)

Медные духовые инструменты

В прослушиваниях по специальности «медные духовые инструменты», которые проходили в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга и в Концертном зале Мариинского театра с 22 по 27 июня, принимали участие 46 конкурсантов. В составе жюри: Йен Боусфилд (председатель жюри / тромбон), Алессио Аллегрини (валторна), Йорген ван Райен (тромбон), Радован Влаткович (валторна), Тимоти Джонс (валторна), Кристиан Линдберг (тромбон), Тимур Мартынов (труба), Сергей Накаряков (труба), Николай Слепнёв (туба), Вальтер Хильгерс (туба).

По решению членов жюри XVI Международного Конкурса имени П. И. Чайковского по специальности «медные духовые инструменты» лауреатами становятся:

I премия и золотая медаль: Юн Женг (Yun Zeng, Китай, валторна) и Алексей Лобиков (Россия, тромбон)

II премия и серебряная медаль: Федор Шагов (Россия, туба)

III премия и бронзовая медаль: Феликс Камиль Жан Дерво (Felix Camille Jean Dervaux, Франция, валторна)

IV премия и диплом: Энрике дос Сантос Коста (Henrique dos Santos Costav, Португалия, туба)

V премия и диплом: Ансель Оуэн Норрис (Ansel Owen Norris, США, труба)

VI премия и диплом: Питер Стейнер (Peter Steiner, Италия, тромбон)

VII премия и диплом: Хаери Ю (Hae-Ree Yoo, Республика Корея, валторна)

VIII премия и диплом: Жасулан Абдыкалыков (Казахстан, труба)

Деревянные духовые инструменты

В прослушиваниях по специальности «деревянные духовые инструменты», которые проходили в Концертном зале «Репино» и в Концертном зале Мариинского театра с 19 по 27 июня, принимали участие 48 конкурсантов. В составе жюри: Денис Буряков (председатель жюри / флейта), Борис Аллахвердян (кларнет), Жак Зон (флейта), Евгений Изотов (гобой), Уитни Крокетт (фагот), Даниэль Мацукава (фагот), Мари-Луиз Модерзон-Майнц (гобой), Паскаль Морагес (кларнет), Алексей Огринчук (гобой), Валерий Попов (фагот), Стивен Уильямсон (кларнет), Карл-Хайнц Шутц (флейта).

По решению членов жюри XVI Международного Конкурса имени П. И. Чайковского по специальности «деревянные духовые инструменты» лауреатами становятся:

I премия и золотая медаль: Демин Матвей (Россия, флейта)

II премия и серебряная медаль: Джойди Скарлет Бланко Льюис (Joidy Scarlet Blanco Lewis, Венесуэла, флейта)

III премия и бронзовая медаль: Алессандро Беверари (Alessandro Beverari, Италия, кларнет)

IV премия и диплом: Лола Дескур (Lola Descours, Франция, фагот)

V премия и диплом: Никита Ваганов (Россия, кларнет)

VI премия и диплом: Юри Флориан Александер Валлентин (uri Florian Alexander Vallentin, Германия, гобой)

VII премия и диплом: Ливия Дулеба (Lívia Duleba, Венгрия, флейта)

VIII премия и диплом: Софья Виланд (Россия, флейта)