Александр Соколов: У нас переполнены залы на концертах классической музыки

«По заявкам, которые мы подсчитываем перед каждым конкурсом, заметен рост количества участников. Сразу возник вопрос, как провести изначальную селекцию, чтобы на очную встречу жюри приезжали только самые достойные музыканты. Именно поэтому есть отборочные туры − первый и второй, а затем наступает третий тур – диалог жюри и участника. Это уже притягательно. Во-первых, возникает возможность как-то заявить о себе и получить приличную оценку, потому что даже если она отрицательная, то это положительный опыт, который в дальнейшем учитывается. Сама система и структура конкурса была изначально продумана так, что это не просто фестиваль, где поиграли и разошлись, а это традиция, которой уже тридцать лет, ведь далеко не все конкурсы живут так долго, особенно юношеские. Во-вторых, это широкий региональный охват. В разное время конкурс проходил в Японии, Корее, Китае, Швейцарии, Казахстане, так что он также содержит в себе традиции страны, которая его принимает, и кроме того, это связано с составом жюри, в котором находятся представители принимающей страны. В совокупности получается очень симпатичная картина с интересным возрастным диапазоном – от мала до велика», – заявил Александр Соколов.



Александр Соколов

«Что касается репутации, то она очень важна и это относится как к детскому, так и ко взрослому уровням. Дальше есть вопрос только в том, какой величины эта конкурсная репутация. Сейчас если взять, например, Италию, то там во многих деревнях есть свой музыкальный конкурс, так что почти каждый музыкант любого уровня имеет приз какого-либо конкурса. Именно поэтому была создана Ассоциация международных конкурсов в Швейцарии, где происходит определение музыкальных соревнований, выявляются стандарты. Серьёзные конкурсы должны не только зарегистрироваться там, но также и оплатить своё членство. Так что нужно смотреть, какие конкурсы есть у этого музыканта в качестве его регалий. Есть ещё исключения, которые подтверждают правила: существуют музыканты, которые никогда не участвовали в конкурсах и в то же время достигли высочайшего уровня, как например пианист Евгений Кисин, которого не нужно отдельно представлять. Не много таких примеров, но они есть и это не единственный, но индивидуальный путь прочтения своей судьбы», – отметил ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.



Александр Соколов

«Сейчас у нас переполнены залы на концертах классической музыки, которая создаётся современными композиторами, и это можно считать модой, потому что такое увлечение давно вышло за пределы концертных залов, и очень часто его можно встретить в совершенно неожиданных местах, допустим в заводских цехах или торговых центрах. Я не против таких экспериментов, более того жизнь диктует подобные метаморфозы, в которые наши студенты активно вовлечены, что в свою очередь приводит на наши концерты более подготовленную публику. Я могу привести в пример деятельность Теодора Курентзиса, чья публика идёт за ним в русле моды. Это совершенно другая публика, она приходит, воспитывается, он проводит с ней встречи. Не так давно одна из таких прошла в кинотеатре «Октябрь», где показывали «Смерть в Венеции», а следом за этим он исполнял Пятую симфонию Малера, где объяснил связь между ней и фильмом. Та публика, которая посмотрела фильм, пришла к нам и была готова послушать Малера. Так что могу сказать, что мода – это инструмент, которым надо умело пользоваться и не ограничиваться тем, что она предполагает изначально», – рассказал Александр Соколов для ТВ БРИКС.