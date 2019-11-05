Путин поднял тост за карьеру лауреатов конкурса Чайковского

Оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев исполнили в этот вечер Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева. Также в программе было выступление лауреатов конкурса имени П.И. Чайковского. Во встрече после концерта также приняли участие дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Маэстро (Гергиев) сказал, что организует ваши поездки по другим странам, чтобы там с русской музыкой познакомились поближе, потому что вы исполняете, в основном, русскую музыку", - сказал глава государства, обращаясь к музыкантам.

Путин поблагодарил их за концерт. "Вы доставили всем удовольствие", - сказал он. Глава государства пожелал лауреатам конкурса имени Чайковского, чтобы их творческая судьба соответствовала масштабам их талантов, и поднял за это бокал шампанского.

Гергиев в свою очередь рассказал президенту о каждом из лауреатов и признался, что перед жюри конкурса имени Чайковского стояла очень сложная задача по выбору лучших среди конкурсантов.

Во втором отделении концертной программы выступили лауреаты конкурса имени Чайковского. Айгуль Хисматуллина (сопрано) исполнила 2-ю арию Царицы ночи из оперы Моцарта "Волшебная флейта", Анастасия Кобекина (виолончель) - "Пеццо каприччиозо" для виолончели с оркестром Чайковского, Марк Бушков (скрипка) - Сонату N5 для скрипки соло Изана, Алексей Лобиков (тромбон) - Концертино для тромбона с оркестром Давида, Ким Гихун (баритон) - арию Елецкого из оперы Чайковского "Пиковая дама", Мария Баракова (меццо-сопрано) - арию Ольги из оперы Чайковского "Евгений Онегин", Матвей Демин (флейта) - концерт для флейты с оркестром Баха, Сергей Догадин (скрипка) - "Размышление" из оперы Массне "Таис", Женг Юн (валторна) - концерт для валторны с оркестром Глиэра, Константин Емельянов (фортепиано) - "Кампанеллу" для фортепиано соло Листа, Александр Канторов (фортепиано) - концерт N2 для фортепиано с оркестром Чайковского.