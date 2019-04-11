Рекордное количество заявок прислано на конкурс Чайковского

Заявки пришли из Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Бенина, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Гонконга, Греции, Дании, Израиля, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Колумбии, Северной Кореи, Южной Кореи, Кубы, Латвии, Литвы, Малайзии, Мексики, Монголии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, России, Румынии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, США, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.

Большинство заявок прислано из России, Южной Кореи, Китая, США и Японии. Также по количеству заявок лидируют Франция, Италия и Германия.

Прием заявок на участие в XVI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского завершился 5 апреля.

По окончании всех технических процедур по обработке заявок, начнется следующий этап работы: члены жюри проведут виртуальный отбор участников на основе присланных видеозаписей. По итогам виртуального отбора, к участию в I туре будут приглашены 24 пианиста, 24 скрипача, 24 виолончелиста, 60 вокалистов (30 мужчин и 30 женщин) и 96 духовиков (48 - деревянные духовые инструменты и 48 - медные духовые инструменты, но не более 12 человек по каждому инструменту).

XVI Международный конкурс им. П.И. Чайковского пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня 2019 года.