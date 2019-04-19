Monatik выпустил новый альбом и клип о ловле ритма

Альбом, выпущенный в России Первым музыкальным издательством, включает в себя шесть треков, в том числе композицию «Глубоко», записанную дуэтом с солисткой группы «Время и Стекло» Надей Дорофеевой, а также песню «Всё, что мне нужно», вошедшую в саундтрек к фильму «Секс и ничего личного» режиссера Ольги Ряшиной.

Одновременно с выходом альбома состоялась премьера клипа на его заклавную композицию. Режиссером видео «LOVE IT ритм» выступила Таня Муиньо, которая не первый год сотрудничает с Монатиком, сообщает Intermedia.

- Видеоработа «LOVE IT ритм» - это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня, - рассказал артист в интервью «Комсомольской правде. Украина». - Я, порой, себя действительно чувствовал, как инопланетянин (герой на первых секундах клипа), который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моей привычной жизни. И на этом пути, чего только не видал, что только не встречалось. И розовая мечта, муза, которая ведет и мотивирует петь, и лентяй, которого необходимо было победить в себе. Слишком яркие неординарные личности, которые восхищали, удивляли, разочаровывали и мотивировали.

Режиссер клипа рассказывает, что основная идея и главная мысль «LOVE IT ритм» идет от песни.

- Каждый может словить свой ритм так, как только он его может прочувствовать, и сделать это там, где ему это пожелается. Обожаю экранизировать то, о чем поется. Именно поэтому мы постарались визуализировать героев, о которых написаны строки, - говорит Таня Муиньо.



Monatik

При создании клипа режиссер вся ее команда вдохновились рядом голливудских экранизаций 50-х годов «Поющие под дождем», «Забавная мордашка» и др.