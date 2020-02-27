Monatik спел про «сильно красивую»

Режиссер видео – Таню Муиньо. Главную роль исполнила модель Анна Шуть. Специально для видео ей пришлось заниматься с настоящими акробатами – в клипе она парит на высоте 30 метров, проваливаясь в металлическо-космическое озеро сна в неоновых сполохах.

Монатик поет про «сильно красивую» девушку, чему он «сильно» рад (да, это не совсем по-русски).



Monatik

«Когда сильно любишь, иногда кажется, что попал в самый красивый сон, настолько лёгкий, что перед тем, как в него попасть не приходится применять давно не работающие приёмы на подобии подсчета овец... На это просто нет времени... Оно охотно исчезает или останавливается... Времени нет... Либо его становится так много, что оно теряет значимость и забываешь о его существовании...»