Monatik снял клип на Кубе

Альбом, выпущенный в России Первым музыкальным издательством, включает в себя шесть треков, в том числе композицию «Глубоко», записанную дуэтом с солисткой группы «Время и Стекло» Надей Дорофеевой, а также песню «Всё, что мне нужно», вошедшую в саундтрек к фильму «Секс и ничего личного» режиссера Ольги Ряшиной.

