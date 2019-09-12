Monatik снял клип на Кубе

Съемки клипа проходили на Острове свободы, на Кубе. Клип пропитан кубинской атмосферой, а сам Монатик называет страну альма-матер танцев. Как он сам говорит, музыкальное видео посвящено в первую очередь свободе.
"Эта видеоработа как раз о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри, - комментирует новый клип Monatik. — У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше" .
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