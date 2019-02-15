Тима Белорусских стал отцом в 16 лет

Об этом стало известно от знакомых артиста, бывших свидетелями его романа с мамой ребенка в Минске, откуда сам Белорусских родом.



Тима Белорусских

— Он тогда встречался с девушкой по имени Яна, а в конце 2015 года она родила ему дочку. Девочку назвали София. Яне на тот момент было 17, а Тиме — 16. У Яны есть профиль в «Инстаграме», где она выкладывала их совместные с Тимой фото. А на одном из них он даже с дочкой. Она подписывает фото с девочкой «София Тимофеевна», — поделились с Super информацией источники из окружения молодого певца. — Отношения с Яной Тима скрывает — боится преследований фанаток, хотя они практически уже вычислили ее. Яна живет в Минске, бывает в Москве. Она во всем поддерживает Тиму, но они нигде и никогда не появляются вместе.

Представители Тимы Белорусских в беседе с Super сообщили, что не могут комментировать личную жизнь певца.

«У Тимы эта тема — табу», — пояснила ситуацию пиарщица исполнителя хита «Незабудка».