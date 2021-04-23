Тима Белорусских такой загадочный, что «Тебе лучше не знать»

Обложку сингла составил рисунок, в котором музыкант, получивший недавно два года домашнего ареста по делу о хранении наркотиков, сидит в распахнутом окне, свесив ногу с подоконника.

«Спасибо за то, что остаётесь со мной, - написал Тима Белорусских в своем инстаграме в день премьеры сингла. - Каждый раз - это начало чего-то нового. Большего мне и не надо».



Тима Белорусских

В соцсетях музыкант пообещал объявить даты концертов с новой программой, которые он не мог анонсировать до решения суда.

«Со своей стороны хочу сказать, что я не идеал, я обычный человек, но пишущий альбомы, - написал Тима. - В ближайшие время даты на концыки, которые мы не могли дать до моих приговоров, увидят свет. Сейчас есть ясность, а значит, эти города ждёт живой звук и новая программа».

Отметим, что выезд за границу по приговору суда возможен только с разрешения властей Белоруссии, которые вряд ли его дадут.