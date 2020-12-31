Тима Белорусских начал новую жизнь

22-летний хитмейкер из Минска рассказал о важных переменах в своей профессиональной жизни. Отныне Тима Белорусских не состоит в лейбле Kaufman Label. Исполнитель уже сменил все аккаунты и запустил собственный сайт belorusskih.love.

О всех переменах артист рассказал сам в соцсетях.

Мы вместе написали много крутых песен, которые кто-то слушает прямо сейчас, и будет слушать завтра, и т.д., но я чувствую, что нуждаюсь в новом этапе и этот этап уже наступил. (Яныч, знаю читаешь это, в твоём музле я всегда буду нуждаться, для тебя всегда на связи ).

Что дальше, спросите вы? Дальше всё, как и было — музыка, в этом плане ничего не меняется. Да, она может отличаться от той, что вы слышали раньше, но на моем компе сейчас лежит слишком много всего, чтобы этим не поделиться с вами, но всё по порядку. Конечно, кого-то расстроит эта инфа, но попрошу вас о парочке вещах: не закидывать нас вопросом аля: «А почему? А что случилось?» и не искать виноватых - их нет; просто порадуйтесь за меня и мою новую музыкальную главу. Тем более традиционно получается радовать в начале года...

Впереди 2021 - И я уверен, он будет крайне увлекательным, потому что наблюдая со стороны всё это время за вашей поддержкой, я в очередной убедился в том, что у нас с вами особая связь. Я не стремлюсь понравиться и угодить всем, я просто ценю тот факт, что вся эта история не безразлична кому-то из вас, а это значит, что этому не будет конца. Большое спасибо! Всех с наступающим! Всем любовь!»