Тима Белорусских выпустил альбом «Твой первый диск-моя кассета»

Его хиты играли на каждой вечеринке, из каждого телефона, радиоприёмника или телевизора.

Лидерство в топах iTunes, Яндекс.Музыки, Музыки Вконтакте, выступления на популярных концертных площадках, в «Вечернем Урганте» и других программах, уже принесли артисту лейбла «Kaufman Label» известность за пределами его родной страны. Дебютный альбом «Твой первый диск-моя кассета», гарантировано станет одним из главных музыкальных релизов года.

В трек лист вошли 7 абсолютно новых композиций: «Я больше не напишу», «Витаминка», «Возвращаться уже поздно», «Цветочный сад», «Руферы», «Мальчик бабл-гам», «Песня –SOS»