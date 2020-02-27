На виниле вышла оригинальная версия альбома Майка Науменко «LV»

Релиз осуществило музыкальное издательство «Отделение Выход».

Альбом «LV» лидер «Зоопарка» записал в 1982 году. В записи пластинки также приняли участие Илья Куликов, Александр Храбунов, Борис Гребенщиков и Юрий Харитонов. Альбом записан в студии Ленинградского театрального института летом 1982 года, запись и звук: Игорь «Панкер - Монозуб» Гудков.

В 1986 году звукорежиссер Алексей Вишня выполнил новое сведение альбома. Он выставил другой баланс инструментов, наложил реверберацию и сократил некоторые песни. Также из записи были убраны реплики звукорежиссера. Вариант 1986 года отличался от 1982 обилием реверов, балансом инструментов, отсутствием «вагнеровского» вступления, отсутствием реплик Панкера и сокращенными версиями некоторых песен.

Позднее, в 1991 году именно этот вариант альбома «LV» издали на виниловых пластинках. Релиз осуществила компания «ЭРИО». Также запись издавалась на компакт-дисках издательством «Отделение Выход».



Зоопарк / Майк - "LV" (LP, переиздание 2020)

Оригинальный вариант 1982 года на виниле издаётся впервые. Специально для этого релиза звукорежиссер Евгений Гапеев выполнил реставрацию и мастеринг материала с профессиональной копии записи. Для работы её предоставил известный музыкальный журналист и коллекционер Николай Мейнерт. В «Увертюре» использовано вступление из «Полёта Валькирий» Рихарда Вагнера в исполнении Венского филармонического оркестра (дирижёр Вильгельм Фуртвенглер, запись 1954 года).

«Источником шумов послужили немецкие грампластинки, раздобытые на фирме «Мелодия». К примеру, в интродукции к песне «Завтра меня здесь не будет» Майк использовал разнообразные вокзальные шумы, перед которыми женский голос объявляет на немецком языке: «Фрагмент номер двадцать четыре. Отправление поезда». Майку понравилась ритмичная немецкая речь и неожиданное появление женского голоса. Возможно поэтому он решил оставить это объявление. В «Увертюру» Майк захотел включить какой-нибудь фрагмент классической музыки, причем — обязательно со скрипками» (Александр Кушнир. «100 магнитоальбомов русского рока».

Производство винила «LV» образца 2020 года велось в Германии. Альбом напечатан на дисках-гигантах черного цвета. Тип упаковки – разворотный конверт. Издание можно заказать в интернет-магазине «Выргород».