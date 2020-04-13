Nightwish впервые выпустил двойной альбом

Альбом стал вторым для новой солистки коллектива Флор Янсен (сменившей Тарью Турунен и Аннет Ольсон).

Впервые музыканты решили сделать двойной альбом. На первом диске представлены девять композиций, а на втором — одна, разделённая на восемь частей: это инструментальная оркестровая музыка без элементов метала.

Запись альбома Nightwish проходила с августа по октябрь 2019 года в финском лагере Röskö, студии Petrax и британском замке Тройкингтон.

Мировой гастрольный тур Nightwish в поддержку релиза должен был начаться в Китае в апреле, но эти концерты, а также еще часть гастролей отменилась из-за эпидемии коронавируса. Но Nightwish по-прежнему планируют выступить в России: 26 мая в Санкт-Петербурге, в клубе «А2 Green Concert», и 27 мая в Москве, в Crocus City Hall.