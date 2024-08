Песня войдет в альбом Yesterwynde, который увидит свет 20 сентября. Как часто бывает, в песне активно используется детский хор.

Первый сингл из предстоящего альбома Perfume Of The Timeless вышел в мае. Известно, что лонгплей будет состоять из 12 композиций и станет финалом трилогии, начатой пластинками Endless Forms Most Beautiful (2015) и «Human. :II: Nature.» (2020).



Nightwish