Nightwish показал эволюцию Земли в «Perfume Of The Timeless»

Это первая песня из их нового, десятого по счету, альбома «Yesterwynde», релиз которого состоится 20 сентября. Над пластинкой композитор и клавишник Nightwish Туомас Холопайнен начал работать еще в 2021 году, а запись состоялась в 2023-м в Финляндии и в лондонской студии Abbey Road.

Вокалистка Флор Янсен охарактеризовала новый материал как движение в сторону утяжеления с сохранением фирменного звучания группы Nightwish. По словам Холопайнена, этот альбом завершает трилогию, начатую в «Endless Forms Most Beautiful» (2015) и развитую в «Human. :II: Nature» (2020).

Использованное в качестве названия альбома слово «Yesterwynde» придумано Троем Донокли. Туомас Холопайнен объясняет его значение как ощущение времени, истории, памяти и контакта с прошлыми поколениями людей, «проживших свои жизни с их взлётами и падениями, но более не существующих иначе как в форме рассеянных по всей вселенной атомов. И, поскольку мы и сами довольно скоро придём к этому состоянию, нам есть о чём подумать». По словам Холопайнена этот альбом о гуманизме, истории и смертности, и при этом он наполнен надеждой на лучшее.



Nightwish

Эта идея прослеживается в клипе «Perfume Of The Timeless», посвященном эволюции и хрупкости жизни на Земле. В 8,5-минутном ролике появляются доисторические и современные животные, Эйнштейн, Дарвин, показаны кадры катастрофы и многое другое.

Группа Nightwish пока не планирует гастрольный тур в поддержку альбома, возможно, это связано со здоровьем солистки Флор Янсен, которая в 2022 году перенесла операцию по удалению раковой опухоли груди.