Вокалистка Nightwish излечилась от рака

Напомним, что в конце октября артистка рассказала, что у нее диагностирован рак груди и она ожидает операции.



Nightwish

«Операция удалила все злокачественное, и оно не распространилось! В феврале я пройду курс частичной лучевой терапии, чтобы убедиться, что всё в порядке. Ко мне возвращается энергия после операции, и я чувствую огромное облегчение, узнав, что она прошла успешно! Я ещё не восстановилась на 100 процентов, но не сомневаюсь, что концерты дадут мне необходимый заряд сил, чтобы зажигать вместе с вами в грядущем европейском туре Nightwish. Спасибо за вашу потрясающую поддержку и добрые пожелания».

1 октября Nightwish отметили 10 лет с момента, когда Флор пришла в группу. За это время коллектив записал два альбома.