Музыкальные стриминги в России выросли на 20% за год

Как сообщили в пресс-службе "Яндекс Музыки" со ссылкой на Сагалович, темпы роста российского рынка почти вдвое превышают среднемировые показатели: согласно прогнозу Goldman Sachs, глобальный рынок платного стриминга в 2024 году вырастет на 12,7%.



Стриминг выросл на 20%

Одним из основных драйверов роста, по ее словам, стало развитие экосистемных подписок: "люди приходят ради того, чтобы посмотреть сериал, а начинают слушать музыку, или наоборот".

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Значимым фактором роста рынка также стало появление новых артистов и востребованных релизов. По данным "Яндекс Музыки", число новых выпускающих артистов выросло на 70% во всех сегментах — как среди начинающих исполнителей с аудиторией до 5 тысяч слушателей, так и среди популярных музыкантов с аудиторией более 500 тысяч человек. При этом выпуск нового релиза в среднем увеличивает аудиторию артиста на 36%, а для начинающих исполнителей этот показатель может достигать 80%.

Развивается и прямая поддержка артистов слушателями: более 12 тысяч музыкантов получили донаты от пользователей "Яндекс Музыки". По словам руководителя стриминга, средний чек доната составляет около 500 рублей.