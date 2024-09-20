Nightwish выпустил альбом «Yesterwynde»

Название пластинки отсылает к «связи с прошлым».

Туомас Холопайнен, лидер группы Nightwish и автор песен, рассказал, что на новый экзистенциальный альбом сильно повлиял фильм Питера Джексона о Первой мировой войне «Они никогда не станут старше». Особенно сильное впечатление произвела мимолётная красота безбожного человеческого существования, продемонстрированная в кинокартине. Кроме того, колоссальное влияние на пластинку оказала смерть отца музыканта.



Nightwish

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Ранее в интервью журналу Kerrang! Туомас Холопайнен прокомментировал, как изменилась работа над новым альбомом после ухода басиста и вокалиста Марко Хиетала:

«На самом деле ничего не изменилось, кроме того, что теперь у нас два голоса вместо трёх: Флор Янсен и Трой Донокли. А новый басист Юкка Коскинен такой профессионал своего дела, что с ним невероятно легко работать. Его манера игры на бас-гитаре великолепна и сильно отличается от стиля Марко, это придаёт новое звучание нашей музыке. В общем, мы можем говорить об этом только в положительном ключе».