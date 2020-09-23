Серега выпустил «самый дорогой» клип «Гуччидед»

Режиссерами клипа стали сам Сергей Пархоменко и Вова Шпак. Основной локацией стал заброшенный автобусный парк в Киеве, который в народе называют “кладбищем автобусов”. Историческое здание эпохи советского модернизма сегодня находится в аварийном состоянии и закрыто для посещения, однако артисту удалось получить разрешение на съёмки.

Помимо звездных спортсменов, в клипе снялись популярные блогеры - Яна Дога (самый популярный тиктокер Украины), Филипп Марвин, Top Team House, G.R.U.P.P.I.R.O.V.K.A, Крепче Стали. Сергеа даже запустил челлендж в ТикТоке.



Серега

«Советую и вам присоединиться, особенно тем, кто до сих пор ворчит про "соцсеть для малолеток". Я, знаете ли, тоже поначалу ворчал, а сейчас у меня там почти 700 000 подписчиков – и это явно не предел. Может, это и правда будущее соцсетей?»