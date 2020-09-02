Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой

"Вскрытие показало, что причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени", — сообщила она.



Валентина Легкоступова

Бриль считает, что муж Легкоступовой Юрий Фирсов допустил халатность, не вызвав вовремя скорую помощь.

Певица скончалась 14 августа на 55-м году жизни. До этого появилась информация, что она попала в больницу с травмой головы. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова.

Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.