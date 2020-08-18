Валентину Легкоступову похоронят на Троекуровском кладбище

Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.



Валентина Легкоступова

"Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдет в четверг 20 августа в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово. Гражданская панихида начнется в 12.00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ", - сообщили в пресс-службе ГУП "Ритуал".

Между тем, дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль в эфире передачи "Пусть говорят" заявила, что вдовец артистки Юрий Фирсов ей угрожал. По ее словам, она две недели пыталась дозвониться до матери, однако ей это не удавалось. На все звонки отвечал Фирсов, и он не передавал трубку Легкоступовой, когда звонили близкие артистки.

Дочь Легкоступовой рассказала, как мать объяснила полученные травмы

"Я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как я предполагаю. Возможно, это были не только спиртные напитки, возможно, там было что-то еще", — заявила она.

Бриль добавила, что сейчас этими записями занимается Следственный комитет.

Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. В прошлый вторник певица попала в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому. О смерти артистки сообщила ее дочь. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.