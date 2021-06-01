Дочь Легкоступовой выпустила песню в память о матери

По словам адвоката Сергея Жорина, на теле и голове певицы обнаружены многочисленные травмы - ушибы и гематомы, это не вяжется с версией ее мужа Юрия Фирсова, который утверждал, что она упала в ванной.





Телеграм-канал Mash выложил скриншот письма от следователей в больницу, где в морге содержится тело певицы, в котором перечислены многочисленные телесные повреждения, обнаруженные на теле Валентины Легкоступовой.

