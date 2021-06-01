Дочь Легкоступовой выпустила песню в память о матери

Легендарной певицы не стало 14 августа, Анэтта решила продолжить творческое дело Легкоступовой, ведь та назвала новорожденную в честь дочери композитора Раймонда Паулса, написавшего для Валентины Валерьевны песню «В белых клавишах берез».
«Песня «Мама» написана не менее талантливым автором - Вадимом Антоновым, креативным, идейным и невероятно творческим человеком! Услышав мои истории, мысли, он филигранно воплотил их в потрясающие стихи и мелодию, от которых у меня идут мурашки по коже… Несмотря на то, что в моей жизни сегодня, не самый простой период - суды, битва телеканалов за сенсации, я знаю, что моя мама рядом и она всегда хотела, чтобы я пела! Она мой Ангел, который оберегает с небес….»
Релиз, который уже доступен на всех цифровых ресурсах, выпустило издательство «Монолит».
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