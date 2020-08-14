Умерла исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки", - написала Бриль в Instagram, опубликовав фотографию Легкоступовой.

Несчастный случай, по предварительным данным, мог стать причиной получения травм певицей Валентиной Легкоступовой.

"По предварительным данным, криминальной составляющей нет, причиной мог стать несчастный случай", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В то же время в Главном следственном управлении СК по Москве ТАСС сообщили, что начатая проверка по факту получения черепно-мозговой травмы певицей продолжается. По словам мужа певицы, она получила травму, упав в ванной и ударившись головой.



Валентина Легкоступова

6 августа дочь отвезла Легкоступову и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику, так как обнаружила их в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ночь на 8 августа состояние певицы ухудшилось, ее перевели в другую больницу, обнаружили черепно-мозговую травму. Артистка впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы, сообщил ТАСС ее концертный директор Максим Екимов. Валентина Легкоступова - заслуженная артистка Российской Федерации. Самая популярная песня - «Ягода-малина» (музыка В. Добрынина, слова М. Пляцковского), которая была впервые показана на Центральном телевидении в новогоднем «Голубом огоньке» 1 января 1987 года.