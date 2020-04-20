Theodor Bastard поделился «Волчьей ягодой»

«Многослойный и непредсказуемый альбом "Волчья Ягода" наследует узнаваемый мультижанровый подход группы: психоделический трип-хоп здесь соседствует с кинематографичными инструменталами, а архаичный world music с современной технологичной электроникой. Тексты на русском языке Theodor Bastard сочетают с глоссолалиями и шаманскими заговорами с такой же легкостью, с какой меняют инструменты на сцене. Яна Вева и Федор Сволочь сочиняют музыку не только в рамках группы. Они регулярно записывают саундтреки к популярным компьютерным играм и за годы творчества в совершенстве отточили искусство создания сложно сплетенных звуковых полотен, в которых слушатель ощущает себя как в лабиринте», - сообщается в пресс-релизе.

От альбома к альбому Theodor Bastard кропотливо и мастерски совмещают множество разнообразных экзотических и традиционных инструментов. "Волчья Ягода" не исключение: особую северную атмосферу альбома создают нордические никельхарпа и йохико, первобытные флейты, созданные из корней деревьев, и шаманская перкуссия. А лидирующая роль в звучании альбома как всегда отведена завораживающему своей глубиной голосу вокалистки Яны Вевы.

"Волчья Ягода" переносит слушателя в холодные и сумеречные края болотных топей тайги и мшистой тундры. В неизведанные места, где реальный и потусторонний мир отделены лишь призрачной гранью. Группу Theodor Bastard уже более двадцати лет отличает удивительная серьезность отношения к этому миру – находящемуся по ту сторону той самой грани.

Коллекционная версия альбома выпущена ограниченным тиражом 500 экз. в 4-панельном диджипаке, вкладывающимся в слипкейс оригинальной вырубки. В комплект CD издания также входит 8-страничный буклет с иллюстрациями к альбому.



Волчья Ягода

В записи альбома приняли участие:

Фёдор Сволочь – дульцимер, вокал, перкуссия, тексты, сведение, аранжировка

Яна Вева – флейта, клавишные, вокал, свистульки, тексты, аранжировка

Илья Доброхотов – никельхарпа, йохико

Вячеслав Саликов – виолончель

Екатерина Долматова, Александр Платонов – вокал

Мария Старостина – арфа, флейты

Евгений Хромов, Александр Дубовой – фортепьяно, синтезаторы

Сергей Смирнов, Тимофей Смаглиев – барабаны

Виктор Санков, Павел Пауков, Василь Давлетшин - бас

Алексей Калиновский – клавишные

Кусас – перкуссия

Альбом был записан на студии группы Theodor Bastard и на студии "Добролет"

Сведение: Андрей Алякринский

Мастеринг: Борис Истомин