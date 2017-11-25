В Москве наградили победителей Russian World Music Awards 2017

Если бы ее не было, ее надо было бы все равно придумать. Сирые да убогие, фолкеры всегда ютились где-то на задворках шоу-бизнеса в России. Ни признания, ни народной любви (даром что музыка-то народная). Вопреки англоязычной прописи, премия целиком местная. Ее придумала и реализовала Наталья Мазина, экс-арт-директор фестиваля «Саянское кольцо» (ныне «Мир Сибири» в Шушенском).

Сама премия в физическом виде выглядит как веселенькая птичка с распахнутыми крылами, выточенная из натурального кедра.

В прошлом году прошла первая премия, главный приз завоевал Authentic Light Orchestra (а Инна Желанная стала победителем в номинации «Лучший экспериментальный проект»). Чем с ходу поразила премия, так это составом жюри. Сливки мирового этно-коммьюнити! Включая одного из изобретателей термина world music Джо Бойда (США) и главу Folk Alliance Ангуса Финнана оттуда же. В этом году жюри не менее представительно — к Финнану прибавились основатель крупнейшего этно-феста в мире WOMEX Бен Мендельсон (Великобритания), наш мэтр Александр Чепарухин, норвежский продюсер и радиоведущий Арне Берг и множество руководителей этно-фестивалей в России и Европе (это важно!).

Жюри отслушивало и отсматривало всех 47 номинантов через интернет, живьем в Москву приехал только норвежец Арне Берг, и весьма продуктивно приехал, как потом выяснилось. Он бегал за всеми участниками премии за кулисами, брал интервью для государственного норвежского радио (типа нашего ВГТРК), - знай наших в Норвегии! А потом в «Пионере» дал часовую лекцию о жизни этники в Норвегии, крайне поучительную. Выяснилось, например, что небольшой этно-фестиваль среди холодных фьордов численностью 2,5 тысяч посетителей получает в Норвегии час прямого эфира на национальном радио и 2,5 часа на региональном ежедневно! Многие российские орги в этот момент кусали губы…

Главный приз фестиваля в 2017 году (вручал его, грешен, я сам) получила супергруппа Seven Eight Band — в ней периодически играют турецкий таблист Мисирли Ахмет, мультиинструменталист Надишана, перкуссионист Танзю, саксофонист Олег Маряхин, барабанщик Петр Талалай, дудукист Кото и другие весьма импозантные личности. По условиям премии, они поедут на WOMEX (к слову о наличии в жюри руководителей фестивалей), а еще Семушкина уже пригласила их на «Усадьбу Джаз» в 2018 году. То есть RWMA – не хухры-мухры, а вполне работающий механизм по выявлению лучших из лучших. Вел церемонию известный журналист Андрей Бухарин.



Андрей Бухарин и Влад Надишана



Анжела Манукян вручает премию «Карелии»

«Лучший экспериментальный проект» - Влад Надишана (Берлин)«Лучший новый этнический проект» - «Карелия» (Санкт-Петербург)«Лучший аутентичный проект» - «Мерема» (Саранск)«Лучшее музыкальное видео» - «Отава ё» (Санкт-Петербург)«Легенда world music» - Сергей Старостин (Москва)«За вклад в развитие world music» - Theodor Bastard (Санкт-Петербург)«Приз зрительских симпатий» - Gilead (Тюмень)

Комментарии, наверное, излишни. Стоит добавить, что со сцены и в зале звучало немало слов поддержки Сергею Старостину в связи с планируемым разгоном Центра русского фольклора. Это чудовищная, без сомнения, акция минкульта — научной деятельностью в области русского фольклора в России попросту никто больше не занимается, и потеря будет невосполнима. Музыканты проявили редкое единодушие и солидарность со Старостиным — Центр русского фольклора непременно нужно сохранить!

А на сцене выступили почти все победители. Сомнений в их профессионализме никаких. Отдельно стоит отметить «Мерему» - они редко бывают в столице, а их аутентичный эрзянский фольклор необыкновенно зажигателен, это полноформатное этно-шоу (из инструментальной поддержки — всего-то одна перкуссия да дудочки). И еще дали выступить потомственному шаману Николаю Ооржаку, любимице публики Анжеле Манукян (проект Volga) и гуслярше Ольге Глазовой, засветившейся на телешоу СТС «Успех», - девушка пока сыровата, но имеет прекрасные данные для профессионального роста. Заняться бы вокалом и найти свою нишу, как нашла ее в свое время Пелагея...

Возвращаясь к исходной мысли о концептуальной важности премии. Не секрет, что в микромире фолк-музыки все грызутся со всеми, отчаяние и безденежье — не лучший стимул для содружества. Russian World Music Awards не только высвечивает лучших (иностранцы в жюри вообще не в курсе дрязг внутри коммьюнити, и априори объективнее), но дает толчок к тому, чтобы русские фолкеры двигались дальше, к европейским и общемировым ангажементам. Чтобы выступали на том же WOMAX, WOMAD и далее везде. Это жутко важно для самих музыкантов и цивилизует весь этно-процесс в стране. Не все получается, наверное, пока. Слабенькое промо (даже многие этно-музыканты до сих пор не знают о премии), небольшой зал ЦДХ, отсутствие пространства для общения участников и специалистов… Это все должно быть, и наверное будет в будущем.

Но первые шаги Russian World Music Awards сделаны. И они сделаны в правильном направлении.



Theodor Bastard завершил своим сетом Премию

И музыкантам, и их слушателям стоит поддержать почин Натальи Мазиной, следить за премией, выдвигаться, ехать на европейские фестивали. Тем более что слово Russian в названии обозначает сугубо российское резидентство, иностранцев попросту здесь не номинируют. Побеждать. И ехать показывать русскую, мордовскую, кавказскую, тувинскую и какую еще угодно народную музыку за пределы России. Это перспективно, важно. И отчаянно, чего уж.

Гуру КЕН

Фото - Наталия ШОСТИНА

Видео - Дина НУРГАЛЕЕВА