Russian World Music Awards vs. «Стереотипы Будущего»: одно дело

NEWSmuz.com решил разобраться в спорной ситуации, для чего поговорил и с Натальей Мязиной (RWMA), и с Аленой Халепо (экс-RWMA, «Стереотипы Будущего»).

Суть претензий Наталья Мязина изложила так: «Я высылала свои наработки по грантам, мы вместе их оформляли. Просто потом они резко все переделали под свой проект. Юридически нет состава преступления. Рейдерские захваты так и делаются, не подкопаться. Письма давались от ФАДН и Росмола на RWMA. А сейчас они партеры их «Стереотипов». Проект под копирку!»

Алена Халепо рассказывает, как все начиналось.

«Давайте я расскажу, как все начиналось. В 2016 году мы начали с фестиваля этнической музыки и фолк-арта «Оберег». Он проходил в клубах Москвы и Санкт-Петербурга. Этим занимались я, Аня Климовицкая из Питера и Саша Еремин, сейчас он дизайнер. Вдохновителем был Александр Маточкин, этнограф и большой энтузиаст фольклористики. Все сборы от концертов пошли на развитие его проектов, получилось 55 тысяч. Под следующий фестиваль я проработала письма в разные министерства, фонды и т. д. С 20 лет я работала в молодежной политике и международных выставочных проектах, так что опыт уже был. Мы делали мероприятия на разных больших мероприятиях ради промо фестиваля «Оберег», и уже следующий фестиваль сделали с известным кабардино-балкарским лейблом Ored Recordings, собрали на экспедиции больше 100 тысяч. И тогда уже узнали про Russian World Music Awards, решили посотрудничать, ведь общее дело делаем. Поначалу нам сказали, что RWMA хотят просто подвести итоги в ВК. Мы: а почему не провести церемонию? Я предложила третий по счету «Оберег» провести в поддержку премии RWMA.



Нерехтский-Рожечный Хор на фестивале «Оберег 2016»

Я решила подать на грант, две недели писала заявку для «Территории смыслов» - проект фестиваля, церемония, поддержка RWMA и т. д. Это писалось под фестиваль «Оберег», с бэкграундом всех ранее проведенных мною мероприятий, обратите внимание. Еду на Клязьму с Сашей, защищаю проект и его выигрываю. 200 тысяч было в заявке. Но фестиваль 26 ноября, а деньги переводят только в декабре. Пришлось проводить за свои деньги, мы между собой переругались, я даже хотела возвращать грант. В итоге мы провели и заявили про поддержку RWMA, но по итогам вышли в минус, минус 150 тысяч. На фестиваль (в лофте на «Красном Октябре») приехала Наташа Мязина, я попросила у нее немного денег, она говорила, что денег нет, но все-таки дала 8 тысяч, а потом сразу уехала на Гоа. И сразу потребовала эти 8 тысяч обратно. Чтобы нам закрыть долги, мне пришлось на 3 месяца пойти работать менеджером в транспортную компанию, а закрыть минус Саши помог только концерт для «Многонациональной России», за который нам заплатили деньги, и концерты на Арбате. И мы уже зареклись заниматься этно-фестивалями.

Но вдруг я на конкурсе ОП РФ прохожу в финал с фестивалем «Оберег» с той самой документацией-наработкой, которая у меня была. После этого Мязина прислала письмо с обвинениями, что мы дилетанты и непрофессионалы... Все скрины у меня сохранены. К церемонии RWMA в 2017 году мы не имели никакого отношения, но Саша работал там как дизайнер бесплатно. На церемонию меня пригласили, но я не пошла.

22 января 2018 года получаю от Мязиной письмо — приглашение поработать над премией в 2018 году. Созвонились. Выяснилось, что она потеряла деньги на той церемонии (как и я годом раньше), и хочет продать премию. Я предложила ей объединиться, и все-таки сделать премию. За месяц мы разработали дорожную карту проекта, подтянули партнеров частных и государственных (с которыми я ранее сотрудничала), в том числе РГО и ФАДН. Сделали фирменный стиль (6 вариантов) и провели презентацию на федеральном канале «Мир» (впервые для RWMA). Подготовили все для «Тавриды», и написала заявки на 5 грантов: президентский, РГО, два для Росмола, и для фонда Прохорова. Эти заявки делала я, заняло это неделю, это ответственная работа. Наташа никак не участвовала. Я просила ее написать Клюкину и Семушкиной, чтобы провести презентации на их фестивалях, она же с ними общается. Ничего не сделано. Я отправила заявки, даже своих согруппников в институте сагитировала подписаться как студентов, - но мы не прошли. Две заявки было подано от RWMA, но они были написаны на основе моей работы в 2016 году, это моя интеллектуальная авторская собственность! Они не прошли, но это от меня никак не зависело».

Свои пояснения дает Наталья Мязина:

«Этой зимой с нами работали такие товарищи, как Алена Халепо и Олег Миронов. И мы вместе занимались тем, что искали фонды, которые могут дать нам гранты. Мы писали письма в разные организации, искали поддержку от этих организаций. Это было сделано от имени RWMA. Через некоторое время мы с ними расстались, не найдя точек взаимопонимания. И недавно я узнала, что данные товарищи решили организовать собственную премию этнической музыки и получили финансирование. Премия имеет другое название "Стереотипы Будущего", но при этом смысл один и тот же. Премия - фактически копия Russian World Music Awards, имеется финансирование, имеется партнерская поддержка от тех самых организаций, которые поддерживали нашу премию. Но финансирования RWMA нет. Я считаю, что эта ситуация нечестная, неправильная, так не должны поступать люди в любой сфере, и в особенности в культуре».

Другую версию произошедшего рассказывает Алена Халепо.

«В этот момент я попросила долю в проекте. Меня не устраивала должность исполнительного директора (ранее им была Дарьяна Антипова, но ее как бы выкинули) без зарплаты. Я предложила мне быть продюсером, а Олегу Миронову — исполнительным директором, и поделить с Мязиной проект на равные 30%. Мы на равных с Олегом подтягивали спонсоров и гранты. Мязина отказалась и назвала нас подрядчиками. А деньги? Она ответила, что денег нет, но есть инструмент для зарабатывания денег — вы подтягиваете спонсоров, а я с вами поделюсь. Это было в 20-х числах февраля. Я отказалась и предложила выкупить мой труд в виде подготовленных заявок на грант. После этого к потенциальным спонсорам стали поступать письма от Мязиной, что те люди, которые с вами списывались (то есть мы), теперь на RWMA не работают, и давайте говорить со мной. Люди были в шоке, и отказались».

Мязина так описывает произошедшее:

«Почему расстались? Они предложили мне 30% долю в Премии, им 70%. Учитывая, что в команде у меня 3 человека, я за 10% должна была отдать людям, которых не знают в работе проект, в который я уже вложила тысяч 300. Я настаивала, чтобы мне показали, что конкретно отправлено было на грант, и безуспешно. Текст они мне просто не показывали. У нас есть презентация премии, в ней есть страничка про то, что темой Премии 2018 будет «Стереотипы будущего», мы подавали везде эту презентацию от RWMA. В конце там указаны продюсеры Алена и Олег».