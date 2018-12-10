Russian World Music Awards назвала лучших этно-музыкантов 2018 года

Опубликовано пользователем

В клубе Алексея Козлова прошла III Российская премия этнической музыки Russian World Music Awards с участием звезд российской world music.

Награждать лучших этнических музыкантов года вышли Андрей Котов («Сирин»), Сергей Старостин, Инна Желанная, Владимир Потанчок (RADIO_FM, Словакия), Мария Архипова («Аркона»), Марина Гуляева (фестиваль «Купальская сказка»), а в зале были замечены Борис Базуров и множество других музыкантов. Вели церемонию основатель RWMA Наталия Мязина и основатель фестиваля «Вот Этно» Юрий Романов, онлайн-трансляция шла на сайте клуба.

Сергей Старостин награждает коллектив «Под облаками»
Сергей Старостин награждает коллектив «Под облаками»

В отличие от прошлогоднего награждения в зале ЦДХ, атмосфера в уютном джазовом клубе А. Козлова на Маросейке получилась скорее дружеской. Выступления артистов шли сразу на двух сценах на разных этажах паба, и желающие курсировали меж этажами, мирно обмениваясь впечатлениями. Победителей, кроме приза зрительских симпатий, отбирало международное профессиональное жюри. Неудивительно, что фаворитами стали те, кто имеет наибольшой экспортный (гастрольный) потенциал на европейском фолк-рынке. Так что начнем с итогов.

Итоги III Российской премии этнической музыки Russian World Music Awards 2018

  • Лучший молодежный проект: «Под облаками» (Москва)
  • Лучший новый проект: «Абстрактор» (Воронеж)
  • Лучший аутентичный проект: «Затопленные песни» (Иркутск)
  • Приз зрительских симпатий: «Неизвестный композитор» (Архангельск-Москва)
  • Лучший экспериментальный проект: Khoomei Beat (Тува)
  • Лучший этно-музыкальный журналист: Лев Беляков («Своё Радио»)
  • За вклад в развитие этно-музыки: «Иван Купала»
  • Гран При Российской премии этнической музыки Russian World Music Awards, Лучший этнический проект: Alash Ensemble (Тува)

Инна Желанная награждает «Абстрактор»
Инна Желанная награждает «Абстрактор»

Не все смогли доехать. Например, из-за гастролей не смог приехать главный победитель этой премии, тувинский Alash Ensemble. И приз за него получили Khoomei Beat, обещавшие передать статуэтку в целости и сохранности. Кстати, в этом году статуэтка представляет собой натуральные деревянные поленья с выточенными на них названиями номинаций и логотипом премии, к ней полагается диплом победителя.

Награждение группы «Иван Купала»
Награждение группы «Иван Купала»

Конечно, гордость каждой RWMA – выступления победителей и гостей премии. Высочайший профессионализм, верность этнической культуре и изрядная доля экспериментальности всегда присутствует в наличии. И стоит согласиться со словами основательницы премии Наталии Мязиной (см. ниже), что каждый сет на премии — во многом эталон, демонстрация всего самого лучшего, что есть на российской этно-сцене.

Сергей Старостин
Сергей Старостин

Сергей Старостин с самого начала и задал высочайшую планку, сначала потешкой-скороговоркой «Про козу», затем «Надоела жизнь, надокучила» под гусли и «Глубоко». Затем выступил воронежский экспериментальный проект «Абстрактор» (обладатель премии «Лучший новый проект»), сразу смело взявшись за хорошо знакомую по исполнению мэтра Старостина песню «Макарий». «Абстрактор» - такой по-хорошему фьюжн с роялем, клавишами, гуслями, басом и барабанами. Где-то в основе джаз, но такой еще джаз, - то в духе «Вежливого отказа», то ранних «Звуков Му», то «Аукцыона» - и все весьма максималистично. Музыканты прекрасные, и когда им удается создавать мощный драйв, - публика благожелательно воспринимает даже самые сложные инструментальные конструкции. Особенно стоит отметить композицию «Егорина гора», как бы позаимствованную из репертуара их же проекта «Цёй».

«Абстрактор»
«Абстрактор»

Тувинские профи из Khoomei Beat, победившие в номинации «Лучший экспериментальный проект», сразу взяли быка за рога, показав упругую рокерскую ритм-секцию в сочетании с национальными инструментами и, конечно, горловым пением. Недавно у них вышел первый сольный альбом «Хову черге...», заглавную песню из него они тоже исполнили, а заодно наглядно продемонстрировали публике все три основных стиля горлового пения — хоомей, каргыраа и сыгыт. Это было столь зажигательно, что один музыкант из Khoomei Beat выскочил на свободное место перед сценой, и исполнил весьма экспрессивный танец на радость зрителям.

Khoomei Beat
Khoomei Beat

Завершилась программа главной сцены сетом победителя прошлогодней премии RWMA супер-группы Seven Eight Band. Супер-группы, потому что в ней собраны самые известные музыканты московской этно-сцены: Андрей Танзю, Антон Кончаков, Геннадий Лаврентьев, Дмитрий Игнатов, Олег Маряхин, Пётр Талалай, Дмитрий Симонов, Евгений Лебедев. Имена говорят сами за себя. Ради Российской премии Seven Eight Band, обычно играющий северо-индийский фьюжн, сыграл преимущественно балканскую программу, в которую органично влились авторская Gypsy Liquor и даже менгрельская колыбельная, появившаяся благодаря новой солистке Екатерине Надареишвили (известной по «Акапелла Экспресс»).

Seven Eight Band
Seven Eight Band

А этажом выше выступили Таисия Краснопевцева, победитель в номинации приз зрительских симпатий «Неизвестный композитор» и победитель в номинации «Лучший молодежный проект» - объединение «Под облаками». Ну и нельзя не отметить прекрасный джем-сейшн с участием Khoomei Beat, «Под облаками» и Сергея Старостина — русский распев в соединении с тувинским, ради шутки и без «Хавы Нагилы» не обошлось...

Борис Базуров:

Премия интересная, она такой всегда и была. Порадовали ребята из Иркутска, интересное приближение к аутентике, мощное фолк-моделирование. У всех участников — высокий класс музыкантов, у нас умеют играть world без привязки к каким-либо этническим преференциям. Они осваивают музыку мира, как в свое время белые музыканты осваивали джаз. Можно поздравить организаторов, такие фестивали нужны. Мир сейчас разбегается по своим отдельным комнатам, и именно world music скрепляет общество. Здесь на премии представлен широкий спектр музыкантов из разных регионов России. Хочется верить, что со временем это приведет к прорыву, к новым идеям. Мне есть с чем сравнить, класс музыкантов радикально вырос по сравнению с тем, что было у нас еще 20 лет назад. Всех приглашаю на свой юбилейный концерт 26 мая.

Российская премия этнической музыки Russian World Music Awards продолжает оставаться главной и фактически единственной пока профессиональной премией в области этно-музыки в России. Этот сегмент чрезвычайно пестр и неоднороден, к тому же усилиями властей практически скрыт от массовой публики. Государство ограничивается поддержкой нескольких крупных профессиональных коллективов, практически игнорируя поддержку множества мелких фолк-коллективов в стране. Музыканты не получают помещений под репетиции, покупают инструменты за свой счет, гастролируют на свой страх и риск. А ведь это основа национальной культуры — народная песня и народная музыка. Когда невежественные чиновники поймут важность и ценность сохранения народной культуры — неизвестно, ну а Russian World Music Awards делает свое великое дело, опираясь только на поддержку в этно-сообществе и немногочисленных чутких спонсоров.

Наталия Мязина:

Я считаю, что прошло все потрясающе, сама не ожидала! Я была ведущей на сцене, но волнения не испытывала. Все получилось гармонично, как мне кажется. Публика очень всех нас поддерживала, спасибо ей. Выбор победителей нашим жюри мне кажется очень точным. В этом году проголосовала по большей части только международная часть жюри, из россиян успел проголосовать только один член жюри. Иностранцы хорошо понимают в маркетинге, в том, что нужно европейскому слушателю. Они видят рынок в целом. Мы хотим собрать жюри, которое может помочь музыкантам — пригласить на фестиваль, написать статью и т. д. Если бы у нас была возможность оплатить приезд жюри, многие бы приехали бы на церемонию. Но такой возможности у нас нет.

В прошлом году мы по организации ушли в большой финансовый минус. В этом году такой возможности не было, мы написали около 50 писем с просьбой поддержать премию — в банки, большие корпорации, малые компании в сфере йоги или вегетарианства. Финансово поддержал нас Владимир Коновалов, работающий в «Роснано», он мой друг, мы с ним вместе учились. Поддержали несколько малых компаний, они выделили подарки для музыкантов, ведь они приезжают за свой счет. В этом году мы вышли в ноль. На церемонию мы приглашаем выступать только главные, «эталонные» группы, которые показывают нынешний высокий уровень этно-музыки в России. Показывать группы, к уровню которых должны стремиться другие музыканты.

Будет ли жить премия дальше? После этой церемонии я вся на восторженных эмоциях. Но мне, конечно, надо подумать о будущем премии. Каждый год я жду, что у премии появятся партнеры, спонсоры, заинтересованные лица, которые помогут в ее проведении. Жду золотую рыбку. Но они не появляются, к сожалению. Так что пока вопрос открыт.

Очень хотелось бы, чтобы в 2019 году Russian World Music Awards продолжила работу, и помогла бы отметить труд самых выдающихся этно-музыкантов страны.

Гуру КЕН
Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА

Быстрый поиск: 