Russian World Music Awards назвала лучших этно-музыкантов 2018 года

Награждать лучших этнических музыкантов года вышли Андрей Котов («Сирин»), Сергей Старостин, Инна Желанная, Владимир Потанчок (RADIO_FM, Словакия), Мария Архипова («Аркона»), Марина Гуляева (фестиваль «Купальская сказка»), а в зале были замечены Борис Базуров и множество других музыкантов. Вели церемонию основатель RWMA Наталия Мязина и основатель фестиваля «Вот Этно» Юрий Романов, онлайн-трансляция шла на сайте клуба.



Сергей Старостин награждает коллектив «Под облаками»

В отличие от прошлогоднего награждения в зале ЦДХ, атмосфера в уютном джазовом клубе А. Козлова на Маросейке получилась скорее дружеской. Выступления артистов шли сразу на двух сценах на разных этажах паба, и желающие курсировали меж этажами, мирно обмениваясь впечатлениями. Победителей, кроме приза зрительских симпатий, отбирало международное профессиональное жюри. Неудивительно, что фаворитами стали те, кто имеет наибольшой экспортный (гастрольный) потенциал на европейском фолк-рынке. Так что начнем с итогов.

Итоги III Российской премии этнической музыки Russian World Music Awards 2018

Лучший молодежный проект: «Под облаками» (Москва)

(Москва) Лучший новый проект: «Абстрактор» (Воронеж)

(Воронеж) Лучший аутентичный проект: «Затопленные песни» (Иркутск)

(Иркутск) Приз зрительских симпатий: «Неизвестный композитор» (Архангельск-Москва)

(Архангельск-Москва) Лучший экспериментальный проект: Khoomei Beat (Тува)

(Тува) Лучший этно-музыкальный журналист: Лев Беляков («Своё Радио»)

(«Своё Радио») За вклад в развитие этно-музыки: «Иван Купала»

Гран При Российской премии этнической музыки Russian World Music Awards, Лучший этнический проект: Alash Ensemble (Тува)



Инна Желанная награждает «Абстрактор»

Не все смогли доехать. Например, из-за гастролей не смог приехать главный победитель этой премии, тувинский Alash Ensemble. И приз за него получили Khoomei Beat, обещавшие передать статуэтку в целости и сохранности. Кстати, в этом году статуэтка представляет собой натуральные деревянные поленья с выточенными на них названиями номинаций и логотипом премии, к ней полагается диплом победителя.



Награждение группы «Иван Купала»

Конечно, гордость каждой RWMA – выступления победителей и гостей премии. Высочайший профессионализм, верность этнической культуре и изрядная доля экспериментальности всегда присутствует в наличии. И стоит согласиться со словами основательницы премии Наталии Мязиной (см. ниже), что каждый сет на премии — во многом эталон, демонстрация всего самого лучшего, что есть на российской этно-сцене.



Сергей Старостин

Сергей Старостин с самого начала и задал высочайшую планку, сначала потешкой-скороговоркой «Про козу», затем «Надоела жизнь, надокучила» под гусли и «Глубоко». Затем выступил воронежский экспериментальный проект «Абстрактор» (обладатель премии «Лучший новый проект»), сразу смело взявшись за хорошо знакомую по исполнению мэтра Старостина песню «Макарий». «Абстрактор» - такой по-хорошему фьюжн с роялем, клавишами, гуслями, басом и барабанами. Где-то в основе джаз, но такой еще джаз, - то в духе «Вежливого отказа», то ранних «Звуков Му», то «Аукцыона» - и все весьма максималистично. Музыканты прекрасные, и когда им удается создавать мощный драйв, - публика благожелательно воспринимает даже самые сложные инструментальные конструкции. Особенно стоит отметить композицию «Егорина гора», как бы позаимствованную из репертуара их же проекта «Цёй».

Тувинские профи из Khoomei Beat, победившие в номинации «Лучший экспериментальный проект», сразу взяли быка за рога, показав упругую рокерскую ритм-секцию в сочетании с национальными инструментами и, конечно, горловым пением. Недавно у них вышел первый сольный альбом «Хову черге...», заглавную песню из него они тоже исполнили, а заодно наглядно продемонстрировали публике все три основных стиля горлового пения — хоомей, каргыраа и сыгыт. Это было столь зажигательно, что один музыкант из Khoomei Beat выскочил на свободное место перед сценой, и исполнил весьма экспрессивный танец на радость зрителям.



Khoomei Beat

Завершилась программа главной сцены сетом победителя прошлогодней премии RWMA супер-группы Seven Eight Band. Супер-группы, потому что в ней собраны самые известные музыканты московской этно-сцены: Андрей Танзю, Антон Кончаков, Геннадий Лаврентьев, Дмитрий Игнатов, Олег Маряхин, Пётр Талалай, Дмитрий Симонов, Евгений Лебедев. Имена говорят сами за себя. Ради Российской премии Seven Eight Band, обычно играющий северо-индийский фьюжн, сыграл преимущественно балканскую программу, в которую органично влились авторская Gypsy Liquor и даже менгрельская колыбельная, появившаяся благодаря новой солистке Екатерине Надареишвили (известной по «Акапелла Экспресс»).



Seven Eight Band

А этажом выше выступили Таисия Краснопевцева, победитель в номинации приз зрительских симпатий «Неизвестный композитор» и победитель в номинации «Лучший молодежный проект» - объединение «Под облаками». Ну и нельзя не отметить прекрасный джем-сейшн с участием Khoomei Beat, «Под облаками» и Сергея Старостина — русский распев в соединении с тувинским, ради шутки и без «Хавы Нагилы» не обошлось...

Борис Базуров: Премия интересная, она такой всегда и была. Порадовали ребята из Иркутска, интересное приближение к аутентике, мощное фолк-моделирование. У всех участников — высокий класс музыкантов, у нас умеют играть world без привязки к каким-либо этническим преференциям. Они осваивают музыку мира, как в свое время белые музыканты осваивали джаз. Можно поздравить организаторов, такие фестивали нужны. Мир сейчас разбегается по своим отдельным комнатам, и именно world music скрепляет общество. Здесь на премии представлен широкий спектр музыкантов из разных регионов России. Хочется верить, что со временем это приведет к прорыву, к новым идеям. Мне есть с чем сравнить, класс музыкантов радикально вырос по сравнению с тем, что было у нас еще 20 лет назад. Всех приглашаю на свой юбилейный концерт 26 мая.

Российская премия этнической музыки Russian World Music Awards продолжает оставаться главной и фактически единственной пока профессиональной премией в области этно-музыки в России. Этот сегмент чрезвычайно пестр и неоднороден, к тому же усилиями властей практически скрыт от массовой публики. Государство ограничивается поддержкой нескольких крупных профессиональных коллективов, практически игнорируя поддержку множества мелких фолк-коллективов в стране. Музыканты не получают помещений под репетиции, покупают инструменты за свой счет, гастролируют на свой страх и риск. А ведь это основа национальной культуры — народная песня и народная музыка. Когда невежественные чиновники поймут важность и ценность сохранения народной культуры — неизвестно, ну а Russian World Music Awards делает свое великое дело, опираясь только на поддержку в этно-сообществе и немногочисленных чутких спонсоров.

Наталия Мязина: Я считаю, что прошло все потрясающе, сама не ожидала! Я была ведущей на сцене, но волнения не испытывала. Все получилось гармонично, как мне кажется. Публика очень всех нас поддерживала, спасибо ей. Выбор победителей нашим жюри мне кажется очень точным. В этом году проголосовала по большей части только международная часть жюри, из россиян успел проголосовать только один член жюри. Иностранцы хорошо понимают в маркетинге, в том, что нужно европейскому слушателю. Они видят рынок в целом. Мы хотим собрать жюри, которое может помочь музыкантам — пригласить на фестиваль, написать статью и т. д. Если бы у нас была возможность оплатить приезд жюри, многие бы приехали бы на церемонию. Но такой возможности у нас нет. В прошлом году мы по организации ушли в большой финансовый минус. В этом году такой возможности не было, мы написали около 50 писем с просьбой поддержать премию — в банки, большие корпорации, малые компании в сфере йоги или вегетарианства. Финансово поддержал нас Владимир Коновалов, работающий в «Роснано», он мой друг, мы с ним вместе учились. Поддержали несколько малых компаний, они выделили подарки для музыкантов, ведь они приезжают за свой счет. В этом году мы вышли в ноль. На церемонию мы приглашаем выступать только главные, «эталонные» группы, которые показывают нынешний высокий уровень этно-музыки в России. Показывать группы, к уровню которых должны стремиться другие музыканты. Будет ли жить премия дальше? После этой церемонии я вся на восторженных эмоциях. Но мне, конечно, надо подумать о будущем премии. Каждый год я жду, что у премии появятся партнеры, спонсоры, заинтересованные лица, которые помогут в ее проведении. Жду золотую рыбку. Но они не появляются, к сожалению. Так что пока вопрос открыт.

Очень хотелось бы, чтобы в 2019 году Russian World Music Awards продолжила работу, и помогла бы отметить труд самых выдающихся этно-музыкантов страны.

Гуру КЕН

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА