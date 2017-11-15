Уничтожение Центра русского фольклора продолжается

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Действия министра культуры В.Мединского вызвали резкое осуждение съезда Российского фольклорного союза. Объявлен сбор подписей под петицией «Остановите окончательный развал Государственного центра русского фольклора!»

10 ноября 2017 года в Москве прошёл съезд «Российского фольклорного союза», на котором присутствовали делегаты из 24 регионов России, работники культуры, журналисты, представители общественности.

Участники съезда отметили, что в стране идут позитивные перемены в отношении традиционной народной культуры, широко обсуждается проект «Концепции сохранения и актуализации нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на период до 2030 года», созданной учеными и специалистами Государственного центра русского фольклора ФГБУК «Роскультпроект», сотрудниками Государственного института искусствознания и Государственного российского дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

Но вместе с тем, участники съезда выразили недоумение и беспокойство по поводу того, что эта организация (единственная в стране!), занимающаяся сохранением и продвижением в обществе нематериального культурного наследия – Государственный центр русского фольклора – сначала была лишена статуса федерального госучреждения, а теперь ее уничтожают по волевому решению Минкультуры России. За этим участники Съезда усматривают ликвидацию важнейшего культурного подразделения, отвечающего за процессы, связанные с сохранением, изучением и продвижением нематериального культурного наследия и ценностей традиционной культуры в массы.

В 2016-2017 годах Центр воплощал в жизнь многогранную программу, направленную на консолидацию всех слоев российского общества в сфере поддержки национального культурного наследия, на координацию деятельности ученых и специалистов с широким кругом любителей традиционной народной культуры, объединившим десятки тысяч активистов. Были проведены десятки научных и общественных форумов, фестивалей, праздников, конференций, прошло немало учебных семинаров, повышающих уровень квалификации специалистов в области фольклора. Деятельность Центра поддерживают энтузиасты со всей России. Ее высоко оценивают видные искусствоведы, представители духовенства, а самое главное – рядовые граждане.

Однако в течение последних месяцев по произволу чиновников ведется деятельность по уничтожению Государственного центра русского фольклора. В сентябре 2016 года Центр был лишен статуса самостоятельного Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и введен в состав новой организации Минкультуры России – «Роскульпроекта». Несмотря на ряд сложностей, Центр продолжал свою деятельность, но несколько дней назад было решено сократить штат сотрудников вдвое под предлогом того, что у Минкультуры России нет помещений для размещения сотрудников коллектива, насчитывающего 26 человек. Одновременно сотрудникам было предложено освободить помещения, занимаемые ими в составе «Роскультпроекта». Данное решение, отнимающее у любителей фольклора головное учреждение, курирующее по всей России множество проектов и общественных фольклорных организаций, вызывает возмущение общественности.

Резолюция съезда

В резолюции съезда говорится: «Мы считаем действия чиновников Минкультуры России по отношению к собственному подведомственному учреждению неправомерными, необоснованными и противоречивыми: готовится к принятию Концепция сохранения и актуализации нематериального культурного наследия, а при этом уничтожается организация, которая ее разработала и должна ее воплощать.

Речь идет о сохранении уникального направления, имеющего стратегическое значение не только для культуры страны, но и для национальной безопасности.

Мы, делегаты Съезда, очень надеемся и верим, что слова о приоритете традиционных ценностей в развитии страны, звучащие из уст чиновников, не будут расходиться с их делами и будут учитывать всю полноту и многообразие национальных традиций.

Обращаемся к Президенту Российской Федерации, лидеру Общероссийского народного фронта, русскому человеку: помогите, пожалуйста, сохранить Государственный центр русского фольклора, помогите найти место этому направлению в структуре нашего государства. Затраты на такие центры минимальны, а польза велика, ведь традиционная культура – одна из основ патриотизма и национальной безопасности страны».

На портале change.org уже стартовал сбор подписей под обращением к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием остановить окончательный развал Государственного центра русского фольклора.

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