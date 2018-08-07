Сергей Старостин: Фестиваль «Кукушка» состоится при любой погоде!

III российско-финский фестиваль культуры «Кукушка»-2018 пройдёт 11-12 августа в Выборге в Выставочном центре «Эрмитаж – Выборг». Хедлайнер «Кукушки»-2018 Сергей Старостин поделился горячими пред-фестивальными новостями.

- В нынешнем году «Кукушка» проводится в партнёрстве с Выставочным Центром «Эрмитаж – Выборг». Что, по-вашему, оно даст обеим сторонам?

- Взаимовыгода очевидна. Историческое пространство Эрмитажа уже само по себе является «намоленным», имеющим свои определённые культурные традиции. На мой взгляд, его наполнение расширенным культурным контентом обогатит и «Кукушку» и площадку, на которой будет проводиться фестиваль. Будет звучать не только традиционная фольклорная, но и духовная, средневековая музыка, а также этно-фьюжн – современная форма воплощения традиционной культуры. Жанровая палитра «Кукушки» расширяется, это один из позитивных моментов развития фестиваля.

- В музейных интерьерах зазвучит старинная музыка на аутентичных инструментах. Вот вы, кларнетист по музыкальному образованию, играете на рожках, гуслях и других народных инструментах, в том числе старинных. И в Выборге есть исполнители, играющие на аутентичных инструментах. Насколько это, с вашей точки зрения, интересно и перспективно? Нужно ли вообще заморачиваться на эту тему людям, живущим в XXI веке? Время-то идёт вперёд, что-то неизбежно отживает, уходит…

- Если человек углублённо изучает старинные инструменты и старинную музыку, адекватно и правильно её исполняет – на доброе здоровье. В Европе мейнстрим средневековой музыки есть уже давно; успешно существуют барочные коллективы, их творчество востребовано. У нас же никто не запрещает реконструкторам воспроизводить одежду какого-нибудь исторического периода и региона, разыгрывать в данных образах эпизоды истории. Это познавательно, интересно, зрелищно.

Инструменты должны звучать, если они когда-то были. Сегодня есть знатоки и мастера игры на таких инструментах – почему же этому не звучать? Это привлекает не только простого слушателя. Подчас и профессиональным музыкантам, которые обжились в другом творческом поле, будет любопытно послушать такую музыку, пощупать сами инструменты, пообщаться с исполнителями. Чем шире фестиваль представляет жанровый спектр музыки, тем он привлекательней для публики.

- Есть ли в России коллективы, играющие на аутентичных русских народных инструментах?

- Конечно. Например, ансамбли владимирских, нерехтских рожечников, ансамбль «Русичи», ансамбль тверских рожков «Зубцы», играющий на реконструированных русских средневековых инструментах. Таких коллективов в России масса, и, уверен, на нашей «Кукушке» они обязательно сыграют.

- Про пушки и муз. Насколько сейчас приемлемо продвигать культурные идеи в пространстве, где все только и думают о своём вооружении, дабы защититься от реальных и выдуманных врагов? Имеет ли культура хоть какое-то значение в этот непростой период?

- В любом случае культура является послом мира и дружбы. Если мы говорим о тех государствах, которые сегодня находятся в оппозиции по отношению к России – как бы там ни проталкивалась идея изоляции нашей страны, но именно на уровне культуры пробиваются бреши, и общение происходит. Я думаю, что все, даже самые оголтелые политики прекрасно понимают важность этого момента. Невозможно перекрыть, обрезать все источники воды, и нужно сохранять, крепить связующие нити. Культура в этом процессе играет роль главного звена и естественной формы развития взаимоотношений между народами.

- Сразу вспоминается популярный советский хит: «Это песню не задушишь, не убьёшь…»…

- Да, возможно. В этом тексте есть хорошие слова «вторит песне той весь шар земной».

- В программе «Кукушки»-2018 обозначено выступление хоровых коллективов, поющих в храмах. Почему было принято решение поднять этот пласт культуры?

- Встречный вопрос: а почему мы должны ограничивать себя только фольклором? Чтобы проект успешно развивался, нужно по максимуму использовать художественный спектр – лишь бы это не было банальным, пошлым и примитивным. Расширение границ всегда дополняет, насыщает содержание фестиваля. Традиционная культура изначально содержит в себе духовную основу. В определённый исторический период появился жанр хорового искусства, который имел свой исток именно в церковной жизни. Он вышел оттуда в мир как одна из перспективных форм единения людей перед Богом через музыкальный язык. Церковный и фольклорный хоры не отменяют, а дополняют друг друга. Именно в хоре ярко звучит духовная основа традиционной культуры.

- Фольклорное хоровое пение – это импровизация?

- Не совсем. Когда мы говорим о традиционной культуре, в которой поют совместно – это ещё не хор с точки зрения современной науки. Никогда в традиции не пели по партиям; они появились в церковных и светских академических хорах. Это разные музыкальные технологии. В партии один голос поют сразу несколько человек, а в традиции такого не бывает. В фольклорном ансамбле голос одного человека может не совпадать с голосом другого. А это не совсем импровизация: здесь в рамках канона – определённого традицией музыкального поля – у каждого из участников коллектива существует свобода выбора и прочерченная этой свободой своя линия.

- Как же проявлялась эта свобода в пении?

- Обратимся к истории: исстари центром прихода было село, в котором стоял храм как место общей молитвы и единения. Туда приходили жители соседних деревень. Вне стен храма люди пользовались своей местной традиционной культурой – водили хороводы, встречали весну, провожали Масленицу, играли свадьбу. У них был свой жанровый набор традиционных обрядовых песен. Некоторые сельчане пели на клиросе духовно-служебную музыку. И традиционная культура накладывала свой отпечаток на исполнение: в разных деревнях, разных регионах страны эта музыка впитывала свои диалектные особенности. Она не была абсолютно канонической, выхолощенной, это было живое действо и исполнение. Её колорит в том и состоял, что в сельских церковных хорах пели деревенские жители – носители традиционной культуры.

- И в рамках «Кукушки» мы получим возможность прикоснуться к этим истокам, возможно, уловить что-то новое для себя.

- Имеющий уши да услышит.

- В нынешнем году у «Кукушки» ярче выражен местный акцент. Но жителям Выборга, наверное, интересно посмотреть-послушать столичных и зарубежных гостей…

- Конечно, фестиваль развивается. Но место его приписки – Выборг. Было бы странным не пригласить местные составы, которые, я знаю, по уровню содержания и исполнения вполне хороши. Развитие музыкального направления, которое тяготеет к традиционной культуре и опирается на неё – а это в основном происходит в городах – имеет разные векторы. Каждый выбирает для себя что-то одно. А фестиваль предлагает разные модели творческой палитры. Мне кажется, фестивальное время, предоставляющее возможность увидеть всю эту палитру, выступает аккуратным, деликатным педагогом. Артисты смотрят друг на друга, и это часто является не только поводом присмотреться к тому, что делают их коллеги, но и своеобразной творческой ревизией: «В тренде сейчас вот это, а не то, что я привык исполнять…». Творчество коллег по цеху помогает уловить, на каком уровне находишься ты сам, что можно поменять в себе, как обогатиться за счёт присутствия трендовых составов. Здесь нельзя ничего отрицать, не нужно ни от чего отмахиваться. Это же не конкурс, а открытое фестивальное пространство.

- Что вы думаете о дальнейшей перспективе проекта?

- Давайте сначала посмотрим, как «Кукушка» покажет себя в пространстве Эрмитажа. Если фестиваль пройдёт успешно – верится, что это будет именно так – будем думать о том, как более глубоко и всесторонне озвучивать, обживать это пространство. В конце концов, фестиваль должен обрести своё место. Мы знаем, что бывают путешествующие фестивали, не имеющие «порта приписки». Мне кажется, «Кукушка» должна обрести своё «гнездо» и обжить его обстоятельно, надолго, вникая в детали. Это как с домом: вы въезжаете в своё жилище, и всё встаёт на свои места. Вы понимаете, что здесь печь – место для хозяйки, а вон там место для хозяина, тут детский уголок, и так далее. Надеюсь, что взаимодействие с Эрмитажем даст свои положительные плоды, и после анализа прошедшего можно будет говорить о будущем.

- Словом «дом» можно назвать и весь Выборг.

- Конечно. Он может разойтись по разным пространствам, когда события фестивальной программы одновременно будут проходить и в Эрмитаже, и в библиотеке Алвара Аалто, и на городских улицах и площадях.

Город будет под крыльями «Кукушки». Но многое будет зависеть от заинтересованности властей – областного правительства, администрации Выборгского района, деятелей культуры этого региона. Почувствуют ли они интерес и перспективу нашего фестиваля? Всё будет зависеть от ресурсов и, в первую очередь, от желания это сделать.

- Проводить open air в Выборге – определённый риск. Зрители волнуются: как бы не было дождя!.. Между тем в вашей гастрольной практике неоднократно бывали случаи, когда удавалось останавливать дождь прямо в ходе своего выступления.

- Я не возьму на себя смелость говорить, что смогу остановить любой дождь. Хотя такое в моей практике случалось неоднократно и на Алтае, и в Саянах, и в самой Москве. Ты просишь Природу грянуть как можно сильнее – чтоб она быстрее выдохлась и дала возможность проводить дальше фестиваль уже в нормальных условиях.

Не думаю, что на этом нужно делать какой-то особый акцент. Зачем концентрироваться на страхе? Кто хочет – тот делает, кто не хочет – ищет повод. Вспомним русскую поговорку: волков бояться – в лес не ходить. Если вы хотите, чтоб у вас был фестиваль, хотите быть ему сопричастными – разве хмурая и дождливая погода станет серьёзным препятствием? Фестиваль проходит раз в год и звучит всего полтора дня; вряд ли в эти часы Выборг накроет тотальный ураган. А дождь был и прошёл.

Давайте отодвинем в сторону поводы не идти на фестиваль. Наша «Кукушка» – праздник, который дарит всем много интересных и радостных событий. Ведь люди, несмотря на погодные риски, приезжают в Выборг, вкладывают в подготовку и проведение фестиваля свой эмоциональный и художественный потенциал. Я говорю не только об организаторах фестиваля, но и о многочисленных зрителях. Нужно просто прийти и порадоваться.

- В общем, дождя бояться – «Кукушку» не проводить.

- Наш фестиваль пройдёт при любой погоде!

МарфаFOLК, timeofart.ru