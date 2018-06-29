Желанная и Старостин выступят на фестивале «Традиция»

Идея «Традиции» принадлежит писателю Захару Прилепину и продюсеру Эдуарду Боякову, программа разработана в сотрудничестве с музеем-заповедником А.С. Пушкина.

На десяти площадках будет звучать музыка - фольклор и классика, рок и рэп, пушкинские стихи и стихи современных поэтов, авторские лекции и шумные дискуссии на актуальные темы.

В уголках парка и на зеленых полянах развернутся игры и мастер-классы, ярмарки и фудкорты. Только на «Традиции» можно будет пообщаться со звездами, вместе прогуляться по аллеям и отведать вкусной домашней кухни.

На фестивале планируется более 60 мероприятий. Среди участников – Инна Желанная и Сергей Старостин, Филипп Нодель и ансамбль исторических инструментов Les Moscovites, этно-фьюжн трио Varevo и цыганский дуэт «РадаНик», хор «Казачий Кругъ» и рэпер Типси-Тип, легендарные «АВИА» и известная питерская группа «Аффинаж», писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, историки Павел Басинский и Олег Шишкин, поэты Анна Ревякина и протоиерей Артемий Владимиров, известный скульптор Василий Селиванов, создатель русского стрит-арта Евгений Фатеев и многие другие. Фестиваль ожидает гостей из Санкт-Петербурга и Саратова, Омска и Екатеринбурга, Грузии и Донецкой Народной Республики.

Любимые гости фестиваля - дети: их ждут спектакли Елены Трещинской и Анастасии Коваленковой, вологодские сказки Екатерины Куваевой, беседа со священником и встреча с героями сказочного Лукоморья. Всей семьей можно будет поучиться игре на народных инструментах, плетению венков, быстрому ткачеству, повеселиться в хороводе и, конечно, посетить Музей.

В театральной афише «Традиции» - музыкально-поэтические чтения пушкинских поэм «Руслан и Людмила» и «Евгений Онегин» и премьера поэтического спектакля «Царский венец», посвященная столетию расстрела семьи последнего русского Императора. В основе действа – цикл стихов и прозы протоиерея Артемия Владимирова. Режиссер – Эдуард Бояков. Завершит фестиваль музыкальный перформанс на воде.

Программа фестиваля