Инна Желанная восстанавливается после операции

Автор этих строк смотрел ту чудную максималистскую мистерию под названием «Игроки» в 90-е, где блистали Виктор Авилов и Вячеслав Гришечкин, поставленную Валерием Беляковичем. Ныне Авилова и В.Беляковича уж нет, Гришечкин пришел на показ, но в нем не играет. А режиссер Олег Анищенко творит все ту же мистерию, но в жанре криминального триллера и с ощутимо более остро сиюминутной привязанностью к сегодняшнему времени.

