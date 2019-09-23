Инна Желанная восстанавливается после операции

Об этом сообщается в инстаграме группы «Рекорд Оркестр».
— Наш добрый друг, уникальный артист и преподаватель Инна Желанная перенесла на днях сложную черепно-мозговую операцию и проходит сейчас тяжелейшую реабилитацию. Операция прошла успешно в клинике Бурденко у ведущих врачей, но... на несколько месяцев Инне запретили работать - ни петь, ни преподавать нет абсолютно никакой физической возможности, — говорится в посте.
К записи прилагается скрин поста в официальной группе артистки «ВКонтакте», в котором сообщается, что ближайший из перенесенных концертов Инны Желанной состоится 11 декабря 2019 года в московском Клубе Алексея Козлова. Музыканты обращаются к поклонникам и коллегам с просьбой помочь певице финансово.
У нас есть новости и хорошие, и не очень - Инна внезапно заболела, перенесла сложную операцию и сейчас восстанавливается. Петь запретили на 3 месяца, поэтому какие-то концерты нам пришлось перенести, а какие-то и вовсе отменить. Так, например, мы не попали на фестиваль в Нижний Новгород, о чем очень жалеем и ждем новых приглашений в следующем году.
Далее хорошие новости. Из перенесенных концертов остались:
- Москва 11 декабря в Клубе Алексея Козлова
- Питер 24 февраля ДР группы (12 лет) в клубе Аврора.
В Москве сделать концерт к дню рождения (это обычно конец февраля) мы тоже постараемся, будем держать вас в курсе!
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