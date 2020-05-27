Инна Желанная споет на World Online Festival

29 мая в 19:00 на World Online Festival соберутся великолепные певицы, музыканты и просто красавицы - Инна Желанная, Рия Волкова и Дарья Рыбакова (Дара Яра) - чтобы попеть от души в теплой домашней обстановке и пообщаться со зрителями.

Можно задавать вопросы в прямом эфире, артисты ответят на них. Прозвучат русские традиционные обрядовые песни, лирические, хороводные и шуточные. И конечно, не обойдется без музыкальных экспериментов. Три мощных голоса, звучание этнических инструментов, дружеская атмосфера и... чаепитие.



Инна Желанная

Инна Юрьевна Желанная — фолк-рок певица, основательница группы Farlanders (1994—2004), также известна как солистка группы Альянс в 1990—1992 годах.

Рия Волкова - исследователь северной эстетики, певица и исполнительница, играющая на кантеле и гуслях. Ее песни рождаются, растут и крепнут на русских и карельских народных песнях. Но в репертуаре есть песни многих эпох и народов мира. Рия экспериментирует с поиском современного звучания древнего инструмента.

Дара (Дарья Рыбакова) - певица, этномузыколог, фольклорист. Лидер проекта "Дара Яра", в основе которого старинный русский фольклор и песни народов мира, которые переплетаются с современными ритмами и гармониями этнических инструментов. Преподаватель народного пения: ведет занятия по русским и балканским традиционным песням.