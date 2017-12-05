Мединский: ЦРФ объединят с ДНТ

Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Глава Минкульта подчеркнул, что центр останется автономным подразделением, а его руководитель Дмитрий Морозов займет пост заместителя директора ДНТ Татьяны Пуртовой. «Задача объединенной структуры — усилить работу как по традиционному направлению Дома народного творчества, так и по сохранению и популяризации русской культуры, чем занимался центр», — отметил Мединский.

Министр пообещал, что финансирование и штат ЦРФ не сократятся: «Я попросил на длительный период установить полное эмбарго на любые кадровые решения, чтобы каждый сотрудник центра нашел свое рабочее место».

В объединенной структуре появится общий архив. Минкульт дополнительно профинансирует создание общей библиотеки ЦРФ и ДНТ, добавил Мединский.

Заместитель руководителя ЦРФ Сергей Старостин, комментируя итоги переговоров, заявил, что «вывеска и название учреждения имеют серьезное значение». «Если мы поставим традиционную культуру ниже, чем художественную самодеятельность и клубное творчество, то мы несколько нивелируем порядок и понимание вещей, которые происходят в обществе», — подчеркнул он.

Государственный центр русского фольклора был создан в 1990 году по инициативе Российской академии наук и Минкульта. В 2016 году учреждение было передано в управление Центра культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект).

Вопрос об объединении Центра русского фольклора (ЦРФ) с Государственным российским домом народного творчества имени Поленова (ДНТ) обсуждался с 2012 года. Об этом министр культуры России Владимир Мединский рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Наконец вопрос созрел — у организаций очень много смежных направлений работы, они друг друга дополняют, у ДНТ есть сеть, которой у центра нет», — подчеркнул чиновник.

По словам Мединского, протесты против объединения структур не вызваны «идейным конфликтом» фольклористов и работников клубно-досуговой сферы. «Это достаточно искусственная история. Они всегда спорят — даже сейчас мы почти два часа общались — о том, что находится в приоритете, нужно ли сначала изучать или актуализировать, тратить средства на поддержку молодежных фольклорных инициатив или сохранять самобытность забайкальского казачества. Это в большей степени научный спор, который вылился в общественное пространство, а конфликта как такового нет», — объяснил чиновник.

«Люди боялись, что, как часто бывает, в процессе перевода кого-то уволят. Мы все эти вопросы сняли, более того, финансирование традиционных русских культурных проектов пообещали увеличить. Будут введены дополнительные гранты, все сотрудники получат возможность трудоустройства с 1 января в том статусе, в котором они работали, вся зарплата сохранена. Центр и сейчас работает, как автономное подразделение в составе Роскультпроекта. Просто это вообще совершенно другая структура, она никак не связана с фольклором и наукой», — подчеркнул Мединский.

Министр связал заинтересованность ведомства в работе Дома народного творчества с масштабным обновлением региональных домов культуры. «Мы тратим более четырех миллиардов рублей ежегодно на строительство, реконструкцию, капремонт и оборудование сельских ДК. И поэтому нам очень важен контент, который там будет, чтобы они не превратились исключительно в сельские дискотеки. Объединенная структура будет в том числе заниматься контентом клубного движения в стране», — заявил он.

Мединский также пообещал назначить в Минкульте ответственных за взаимодействие центра с ДНТ, а в перспективе — учредить отдел, который будет отвечать за традиционное аналоговое творчество.