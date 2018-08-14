Фестиваль «Кукушка 2018» как зеркало русского и финского фольклора

Этот третий получил серьезную поддержку от государства: Президентский грант в размере 1,7 млн руб, еще 100 т.р. от Ленинградской области, да еще консульство Финляндии помогло с аппаратурой. Отец-вдохновитель — Сергей Старостин, наше все в русской этнике и по совместительству глава Российского Фольклорного союза. А движущая сила — Паша «Африканда» Коротков, известнейший фолк-музыкант, к тому же женатый на этнической финке. Да и где, как не в Выборге, такое вообще делать?

Состав музыкантов подобрался на зависть любому фолк-фестивалю. Помимо самого Старостина и его «Проще простого», приехали европейские уже звезды «Отава Ё» (Питер), нашумевшая «Карелия» (оттуда же), изысканное этно-джазовое New folk trio с Натальей Скворцовой (Москва), легенда русского фолка Борис Базуров Сотоварищи (Москва), прекрасные местные фолк-коллективы, плюс финские супер-группы Accrowbatics и Frigg.

Вообще-то логичным было спросить у оргов, зачем такое разнообразие — есть же, в конце концов, мощная финно-угорская культура в России, весьма гармонично соотносящаяся с финским разнообразием. А именно таких на фестивале вроде как почти нет! Сергей Старостин ответил, что целью было показать лучших на пространстве европейской России, а Сергей Коротков добавил, что первые фестивали начинались именно с финно-угорской эстетики, но затем решили демонстрировать все самое лучшее. Так и получилось, забегая вперед, но без местного фольклора никак не обошлось — особенно поразил семейный ансамбль «Рёнтюшки» из дер. Рапполово, исполняющий почти аутентичную музыку ингерманландских финнов…

Кстати, на фестиваль «Кукушка» приехали еще глава Фольклорного союза Финляндии Пяйви Юленен-Виири и консул по культуре и СМИ генконсульства Финляндии Анна Лайне. Так вот, Пяйви Юленен-Виири рассказала, что Фолксоюз Финляндии работает по системе государственных грантов от правительства, и немалая доля от них достается самим музыкантам — на визы, проезд в разные страны, помощь в гастролях.

Первый день 11 августа стал главным концертным днем фестиваля. Его открыл «Донской дуэт» из Москвы, весьма именитый — Дмитрий Морозов руководит народным хором Гнесинки и Центром русского фольклора ГРДНТ имени В.Д. Поленова, дуэт стал финалистом «Музыки Земли 2017». Это вполне узнаваемая донская протяжная песня с казачьими аллитерациями и кристальной чистотой нот. Им только дай попеть. На малой сцене во дворике Эрмитажа-Выборг они устроили целое казацкое шоу. А из местных коллективов запомнился выборгский DarkRiver, этно-фьюжн на тему старинных песен, дрейфующий к ирландско-кельтской основе. Средневековый стоицизм «ДрабгрИбори» (авторские песни!) тоже вызвал искреннее уважение.

Действо морскими ветрами то и дело сдувало на зеленую поляну, там питерский Театр народной драмы устраивал забавные хэппенинги с саблями и погребением есаула и девицы. А «Выборгское бальное общество» выводило настоящие бальные танцы с должной чопорностью. На малой сцене немалое количество зрителей собрал зажигательный театр «Папьемашенники» (Петербург), над приключениями Петрушки хохотали и дети, и взрослые.

Хедлайнеры не оплошали. Заминку вызвала разве что редко концертирующая «Карелия», лучший новый word-music проект 2017 года по RWMA, которая даже после 3,5 часового саундчека/репетиции не смогла быстро настроиться. Ника Гаврилова не обладает ярким или техничным вокалом, но очень искренно доносит свои переживания, заражая своим настроением зрителей. Еще в «Карелии» прекрасный валторнист Илья Леонтьев (солист Государственного Рогового оркестра), темперирующий динамический диапазон до невозможных будто величин.

После не очень сложившегося сета питерской Mozaika (даже европейский суперхит Ederlezi не зазвучал) феерически выступила хельсинкская Accrowbatics: четыре диатонических баяна (пара двухрядных и пара трехрядных), контрабас и гитара. Без перкуссии, хотя она тут очень даже напрашивается, - но музыканты непреклонны. Это принцип. На основе финского фольклора они создают зажигательные авторские композиции. Точнее, поначалу не очень-то зажигательные, но ощутив холодные ветра, заиграли именно что танцевальные. Тут кстати пришелся десант из финских туристов: они педантично плясали все, что положено, и с таким радужным выражением лиц, что усомниться в «счастье есть» было невозможно.



Accrowbatics

Откровенным хедлайнером стал, конечно, питерский ансамбль «Отава Ё». Тут танцевали все, и именно тут наблюдался аншлаг — более 600 зрителей перед сценой. И танцы. Частушки, наигрыши — все это в исполнении «Отавы Ё» превращается в зажигательный деликатный перформанс. Алексей Белкин успел рассказать, как песню «На речке, на речке» не любил Леонов и очень любил Данелия: «Но на съемочной площадке режиссер главнее!». Мастерство музыкантов действительно фееричное, хотя в группе нет супер-инструменталистов, они берут именно что коллективным драйвом. Что «Финская полька» («Извините, но у каждого народа есть песня, которую ассоциируют с ним, пусть она даже до смерти всем надоела»), что любая мелодия делается так, что это праздник всегда и навсегда. Фантастическая группа.



Отава Ё

Патриарх русского фолка Сергей Старостин с Клевенским и Марио спел самые известные, наверное, свои песни. При этом умудрился вместо саундчека начитать несколько русских частушек и наговоров, аки рэп. Что вызвало бурную реакцию зрителей. Эталонное выступление, что уж там.



Frigg

А вот от финского Frigg никогда не знаешь, чего ждать. Они обрушили на головы слушателей изысканный академический струнный сет в духе nordgrass (блюграсс в северной традиции). Лидер Алина Ярвелья была прекрасна, как всегда. Нюанс в том, что опять же никакой перкуссии, и от условного Грига расстояния никакого, все кристально чисто.



New folk trio

А в ночи выступили экспериментаторы. New folk trio погрузило в джазовые пертурбации Натальи Скворцовой фолковый вокал Евгении Савинковой (в поле остались уже сугубо эстеты), а Борис Базуров Сотоварищи сотворили целую прог-роковую симфонию — размеренные молоты Александра Брагина били как кувалды, и стик с гуслями Базурова чертил причудливые размеры вкупе с позвякиваниями перкуссий Антона Мартынюка. Это было более чем достойным завершением большой концертной программы «Кукушки 2018».



Борис Базуров

12 августа на фестивале прошли мастер-классы и лекции. А в лютеранском соборе Петра и Павла состоялась премьера «Таежной мессы» финского пастора Арво Сурво с участием хора им. Микаэля Агриколы. Это тонкая интерпретация христианских рун, собранных в Карелии и Ленинградской области, завершающаяся пронзительными перезвонами колоколов. В залах Эрмитажа в Выборге прошли конференции фольклористов, обсуждающих тенденции движения и будущее этники в России.

Этника в России действительно стоит на перепутьи, в отличие от Финляндии практически не поддерживаемая государством. Недавняя печальная история с Российским фольклорным союзом наложила свой негативный контекст. Тем важнее любые живые проявления адекватности и профессионализма, как на «Кукушке». И отдельное спасибо сайту газеты «Выборг», организовавшему прямые телетрансляции с площадки фестиваля, конечно.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Алексей ДЕНИСОВ и автор текста