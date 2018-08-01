Африканда: Фестиваль «Кукушка» соберет, как всегда, лучших!

III Международный российско-финский фестиваль культуры «Кукушка»-2018 пройдёт 11-12 августа в Выборге в Выставочном центре «Эрмитаж – Выборг».

Надо признаться, в русском фольклоре Африканда, казалось бы, человек новый. Свой международный проект, который вылился в фестиваль «Африка – Москва», в котором приняли участие в общей сложности артисты из десяти стран, Павел делал больше 10 лет. Так что подобные проекты для него не новость. Ну, а группа «Африканда», в которой Павел, как играющий тренер, был и артистом и админом, была хедлайнером фестивалей «Пустые холмы», «Барабаны мира», «Мир Сибири», «Дикая Мята», «Faces», «Усадьба джаз» и многих других.

Чёрный континент для Африканды не новость – он бывал там не раз, снял два экспериментальных фильма, обрёл множество друзей. Но при чём тут Финляндия?..



Павел Коротков (Африканда)

- Да, Павел, при чём тут Финляндия?

– (смеётся) Да сам не знаю, какие тут духи замешаны… Просто однажды я вдруг понял, что хочу связать свою концертно-фестивальную деятельность с культурой Финляндии. Идея «Кукушки» пришла три года назад, в августе 2015 года, буквально в виде шутки. Мы ходили на байдарках по рекам и протокам в Выборгском районе, и у вечернего костра мой друг обронил: «Эй, Африканда, тут рядом Финляндия, становись Финляндой и делай большой фестиваль!» Его слова проросли во мне, и спустя неделю пришла идея с названием будущего проекта – «Кукушка». Можно сказать, слетела…

- А у вас не было опасения, что это всё равно будет ассоциироваться с одноимённым фильмом?

– Дело в другом. Как известно, культуру двигает мифология. В сознании людей она складывается в виде неких культурных кодов, влияющих на внутренний мир человека и помогающих личности развиваться, двигать её вперёд. Порой это складывается удивительным образом. Вы упомянули известный фильм «Кукушка», автором идеи которого является Виктор Бычков. С этого момента, мы знаем, появилась «вторая ипостась Кузьмича»; мы помним, как развивалась эта драматическая история, внутри которой есть удивительное звено – саамская женщина, впитавшая в себя и связавшая судьбы двух героев – случайных противников, русского и финна…

По сути своей фольклор созвучен этому персонажу. Глубинная протокультура, на основе которой рождаются и развиваются традиционные культуры разных стран, является, образно говоря, протоматерией – первичной базовой основой любой культуры.

- В нашем случае – русской и финской?

– Да. Фестиваль «Кукушка» сформировал своё поле, пространство внимания; его образ уже узнаваем. Кстати, мы связались с Виктором Бычковым – он рад, что наш проект двигается. Оказывается, он следит за «Кукушкой» уже третий год. Неизвестно, как и когда произойдёт наше взаимодействие – нынче или в будущем – но то, что это случится, вне всякого сомнения.

- С самого начала вы поставили очень высокую планку и, помнится, заявили, что не намерены её опускать.

– Когда мы задумывали фестиваль (я говорю о нашей команде – сейчас это не только не только Центр русского фольклора, Российский фольклорный союз, лично мэтр русского фольклора Сергей Старостин, но и то количество партнёров, которыми оброс фестиваль), то нам было понятно, что формирование списка участников «Кукушки» будет на конкурсной основе. Это необходимо не только для продвижения новых имён, но и для взаимодействия российских и финских фольклорных звёзд. Конечно, музыка – не футбол, не в обиду будь сказано всем, кто любит этот прекрасный вид спорта. Но творчество тоже требует того, чтобы его продвигали и чтобы творческими продуктами обменивались.

Мы столкнулись с тем, что к нам поехали очень сильные финские коллективы…

- Вспомним про фолк-группу № 1 в Финляндии «Вяртиня» в 2016-м, когда фестивальная программа проходила во Дворце культуры. Восторженная публика приплясывала в креслах и танцевала в проходах!

– Мы решили привозить на «Кукушку» самых известных финских артистов. Надо отдать должное Союзу народной музыки Финляндии и лично его руководителю госпоже Пяйви Юлёнен-Вийри, которые смогли это обеспечить.



Организаторы фестиваля Кукушка

Поэтому через год в Выборг приехала финская фолк-звезда Анне-Мари Кивимяки с группой Suistamon sähkö. Знаете, всегда приятно, когда люди строят свой образ на юморе. Анне вышла на сцену в меховой шапке, отороченной искусственными цветами, и в халате продавщицы тёти Зины из соседнего магазина. При этом вторая певица играла на русской гармошке «Улыбка». Они настолько мастерски пели, что отойти от сцены было невозможно…

- …А великолепная «Orkestar Bordurka»…

– …которая всех буквально снесла знанием и пониманием балканской музыки! Эти прикольные настоящие горячие финские парни выдавали со сцены шутки, байки, шарады и цирковые номера, потому как у группы богатое цирковое прошлое. Они дали, если не ошибаюсь, около полутора тысяч выступлений на цирковой арене.

- Тогда откройте карты, Павел – кто из финнов зажжёт нынче?

– Держите первого козыря. Год назад я участвовал в российско-финском культурном форуме в Питере и увидел «Frigg», которая представляла Финляндию, она считается любимой группой финского премьер-министра. На сцену вышли молодые ребята в джинсах, клетчатых рубашках, кедах. Они сыграли в норд-грасс-стиле практически все мировые фольклорные кодовые мелодии и сделали это потрясающе. То, что они к нам приедут – заслуга Министерства культуры и образования Финляндии и вышеупомянутого Союза народной музыки.

Будут ещё два коллектива, не менее интересные, настоящие зажигалки. Кстати, мы исполним пожелания тех зрителей, которые приходили на «Кукушку»-2016 и просили, чтобы в Выборг снова приехала Пиа Раск и группа Oltermen из Савонлинны – нынче они снова приедут.

- А российские тузы?

– По традиции выступит Дед – это любовно-уважительное прозвище Старостина в мире фолка – в составе трио «Проще простого». Каждый из исполнителей – яркая, феноменальная личность с громадным творческим багажом. Второй хедлайнер «Кукушки» со стороны России – известная далеко за пределами Санкт-Петербурга группа «Отава Ё»; ребята играют народные песни в стиле фолк-фьюжн и весьма популярны среди молодёжи. Достаточно сказать, что недавно они вернулись с гастролей по Японии, успели выдать на-гора в питерской фанзоне перед матчем Бельгии с Англией накануне финала чемпионата мира по футболу. Этот коллектив идёт буквально нарасхват!

Выступит также москвич Борис Базуров. Он называет себя «прогрессив-фолк-музыкант», играющий свою музыку, которая, тем не менее, базируется на архетипах. Он играет на современных модифицированных электронных инструментах. Один из них называется гуслетар – «сплав» русских гуслей и индийского ситара, можете себе представить? Это весьма яркое и очень персональное звучание.

Об остальных говорить не буду. Скажу лишь, что публику ждёт много сюрпризов: исторические бальные танцы, мастер-классы, этнографический театр, старинная музыка в музейных интерьерах, встреча с известными российскими писательницами и так далее. Мне бы не хотелось рассказывать обо всём подробно – пусть интрига сохранится.

- Вот и гадай теперь!..

- Кто приедет в Выборг – точно не прогадает.

- Немногие знают, что «Кукушка» рождалась и оперялась с кровью. Поневоле хочется почти процитировать извечное: «Кто виноват, и что делать?..»

– Мы начинали с нуля в буквальном смысле слова. Два года назад, перед стартом проекта оргкомитету фестиваля удалось собрать требуемую сумму на сайте Planeta.ru. Да и люди помогали, чем могли – например, выборгские предприниматели привозили, кормили артистов. Мы увидели, что наш проект нужен, интересен, потому что на следующий год «Кукушку» уже ждали, подгадывали под неё свои выходные, отпуска. И министерство культуры РФ подписало наш проект, но финансирование пошло задом наперёд…

- Это как?

– Удивлены? Я тоже удивлялся. Мы столкнулась со странным фактом: чтобы подготовить и провести крупный общественно значимый культурный проект, его организаторы вынуждены брать кредит. То есть, деньги-то из бюджета выделяются, но приходят они, как правило, уже постфактум, и подчас весьма поздно. Как прикажете строить отношения с партнёрами, подрядчиками в этой ситуации? Ведь не все из них готовы идти на оплату своих услуг после того, как их оказали. Вы же не делаете так, придя в магазин за колбасой. Вы достаёте деньги из своего кошелька, платите и получаете товар. А здесь ты берёшь на себя огромную ответственность, рискуешь своей репутацией, своим личным кошельком – ради общего блага, поскольку мы говорим о культуре, которая никаких материальных дивидендов не даёт.

В общем, всё это действительно стоило большой крови и нервов. Кроме того, началась чехарда с Государственным Центром русского фольклора, который нужно было просто спасать – всё подробно освещалось в СМИ, повторяться не буду. Но нам было очень сложно в этих условиях ещё и выполнить наши обязательства перед партнёрами.

- Какой, по-вашему, должна быть схема финансирования культурных проектов со стороны государства – так, чтобы это было для людей?

– Думаю, государство должно заботиться о развитии своей национальной культуры, о развитии сознания своих граждан. Должно задать себе вопрос: как отвлечь людей от бесконечного онлайна, куда человек убегает от реальности в мир иллюзий, как направить его интерес к собственной корневой культуре. Посмотрите, к примеру, в какой одежде та же молодёжь приходит на фестивали. Это либо индусские мотивы, когда человек прожил какое-то время, скажем, на Гоа и привёз с собой отзвуки местных колоритов. Либо это ирландские мотивы, столь модные сегодня.

Людям комфортно в этой культурной среде, и я никого не осуждаю, это нормальный процесс. Проблема в том, что при наличии громадного культурного пласта своей родной страны люди его почему-то игнорируют. Почему так происходит? Вот об этом, на мой взгляд, нужно задуматься чиновникам, сидящим в высоких министерских креслах.

- Как известно, нынче проект «Кукушка» получил Президентский грант. Это серьёзно!

– Нам очень приятно, что Фонд президентских грантов понимает масштабность и перспективу проектов, несущих зёрна традиционной культуры, её духовное начало, и поддерживает их так, что мы, организаторы, получили возможность работать в нормальных человеческих условиях. Когда мы занимались оформлением заявки, мы постарались сделать это максимально прозрачно и убедительно. При этом не надо забывать о сложной международной обстановке и сопутствующих к тому событиях. Тем не менее, Фонд президентских грантов поддержал международный проект, увидев его суть. Такая прозрачность в области культуры для меня – как первая ласточка взаимоотношений нового типа. Это очень приятно.

- Регион как-то поддерживает «Кукушку»?

– Да, нынче мы получили поддержку и от комитета по культуре Ленинградской области. Не секрет, что порой развитие столичных фестивалей в регионах идёт со скрипом, ибо у людей возникает мысль – а что тут нужно москвичам? Но нам удалось найти общий язык; нынче мы обеспечены инфраструктурой, транспортом, охраной и другими крайне необходимыми для успешного проведения фестиваля вещами. Уже одно то, что «Кукушка»-2018 пройдёт на территории Выставочного центра «Эрмитаж – Выборг», говорит само за себя. Мы очень признательны, в том числе лично директору Выставочного центра Александру Костенко.

И ещё один момент. Интрига нашего проекта в том, что его идея не спустилась прямым указанием из Министерства, не руководящим и направляющим жестом. Идея витала в воздухе, была подхвачена и начала свой полёт уже как «Кукушка». Поэтому нам потребовалось время, чтобы продвинуть проект, убедить представителей власти, что он нужен, перспективен и жизнеспособен. Это было сложно, тяжело, и это тоже понятно.

- Не зря же финны говорит, что они верят на третий раз.

– Финны признают и поддерживают наш фестиваль. Их участие – а они приняли это решение уже с первого раза! – подкрепляет нас в убеждении, что «Кукушка» имеет многообещающую перспективу. Я думаю также, что местные и региональные власти, в том числе представители культурного сектора понимают значимость проекта, который поднимает на щит традиционную культуру. Одним словом, «критический возраст» пройден; думаю, что наш фестиваль будет становиться глубже, интереснее, многопрофильней. И теперь самое время сказать: Tervetuloa Kukushka-festivaaliin!

- В смысле – добро пожаловать на «Кукушку»?

– Именно!

МарфаFOLK, timeofart.ru